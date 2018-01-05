إغراءات قطرية جديدة لوقف موجة نزوح المستثمرين

تسارعت وتيرة الإجراءات القطرية الرامية لوقف موجة نزوح الأموال والمستثمرين من البلاد. وأعلنت الدوحة أمس إتاحة الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب بعد سلسلة غير مسبوقة من الإيجارات المجانية والقروض الميسّرة لإغرائهم بمواصلة نشاطهم في ظل انهيار الثقة في مستقبل الاقتصاد القطري.

العرب

مؤشرات قائمة رغم الحوافز والإغراءات

الدوحة – لجأت الحكومة القطرية أمس إلى إصدار قانون جديد يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 بالمئة في غالبية قطاعات الاقتصاد بدلا من السقف السابق البالغ 49 بالمئة، في محاولة لوقف موجة نزوح الأموال والمستثمرين من البلاد.

وقالت في بيان إنها تهدف إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية، لكن محللين استبعدوا أن يتمكن ذلك من وقف انحدار الثقة بالاقتصاد القطري بسبب التداعيات القاسية للمقاطعة التي تفرضها السعودية والإمارات ومصر والبحرين على الدوحة بسبب دعمهـا للإرهاب.

وأكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح نشر على موقع الوزارة أمس أن القانون “يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.. ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال”.

وأضاف أن قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الجديد يشمل “جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية”.

4.7 بالمئة نسبة تراجع أسعار العقارات القطرية في سبتمبر بمقارنة سنوية وفق بيانات حكومية

ويتيح القانون الاستثمار بحرية في قطاعات الاقتصاد في الإمارة الغنية، باستثناء الوكالات التجارية وشراء العقارات، بينما سيحتاج الاستثمار في المصارف وشركات التأمين إلى قرار من مجلس الوزراء.

ويشمل القانون الجديد سلسلة من الحوافز بينها تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشروعه والإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات، وهو ما يظهر حجم الأزمة التي تعاني منها الدوحة.

وتضاف الإغراءات الجديدة إلى حوافز أخرى قدمتها الدوحة في أكتوبر الماضي وتضمّنت إيجارات مجانية وقروضا ميسّرة لإغراء المستثمرين المتشائمين بمواصلة نشاطهم في ظل انهيار الثقة في مستقبل الاقتصاد القطري.

ولم تتمكن من وقف موجة نزوح الأموال والمستثمرين، وقد ظهر ذلك في البيانات الرسمية التي أكدت تراجع أسعار العقارات في سبتمبر بنسبة 4.7 بالمئة، في وقت يرجح فيه المحللون أن تكون نسبة التراجع أكبر من ذلك بكثير.

وكان القانون القديم الذي أقر عام 2014 ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملّك نسبة لا تزيد على 49 بالمئة من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة.

ويعاني الاقتصاد القطري من شلل كبير بسبب المقاطعة الشاملة التي شملت إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، وأدت لارتباك النشاطات الاقتصادية بسبب صعوبة توفير بدائل للسلع التي كان معظمها يأتي من السعودية والإمارات، ويشمل ذلك إمدادات السلع الاستهلاكية ومواد البناء وصولا إلى قطع غيار معظم السيارات والمعدات.

الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني: الملكية الكاملة للأجانب تشمل جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية

وأدت المقاطعة إلى سحب ودائع بمليارات الدولارات من البنوك القطرية وتعطيل خطوط الشحن الملاحي إلى قطر وإغلاق حدودها مع السعودية التي كانت معبرا للكثير من وارداتها من الغذاء ومواد البناء.

وشهد الريال القطري منذ فرض المقاطعة في الخامس من يونيو الماضي تراجعا في سوق الصرف الخارجية مقارنة مع السوق المحلية التي بقي قريبا فيها من سعر الربط الرسمي البالغ 3.64 ريال للدولار، من خلال إجراءات قاسية وصلت حد حجم السيولة عن السوق القطرية.

وتراجع سعر تداول الريال في التعاملات الآجلة في أسواق المال العالمية نهاية الشهر الماضي ليصل إلى نحو 3.90 على منصة رويترز مقارنة بسعر الربط بالدولار الذي تدافع عنه الدوحة عند 3.64 للدولار. ويعني ذلك وجود فجوة تصل إلى أكثر من 7 بالمئة بين السعرين.

ويؤكد ذلك حجم الثمن الباهظ الذي تدفعه الدوحة للدفاع عن قيمة الريال، حيث تؤكد الأرقام الرسمية أنها ضخت أكثر من 40 مليار دولار لمعالجة أزمة السيولة، لكن الأموال سرعان ما تتسرّب إلى الخارج.

ويرى مراقبون أن تلك الأرقام الرسمية لا تكشف الصورة كاملة. وهم يرجحون أن تكون مؤسسات سيادية قطرية قد ضخت مبالغ أخرى كبيرة دون الإفصاح عنها.

ويعاني الاقتصاد القطري من أزمة سيولة خانقة في ظل موجة نزوح للأموال إلى الخارج وتوقف الكثير من المشاريع بسبب اتساع وطأة التداعيات الاقتصادية لمقاطعة الدول الأربع لقطر بسبب دعمها للإرهاب.

وتشير الأرقام الرسمية للبنك المركزي القطري إلى أنه ضخ ما يصل إلى 50 مليار دولار منذ فرض المقاطعة في 5 يونيو وحتى نهاية أكتوبر الماضي. ويرجح مراقبون أن يكون قد ضخ مليارات أخرى وبإيقاع أسرع منذ ذلك الحين، إضافة إلى ما ضخته مؤسسات سيادية أخرى من مبالغ دون الإفصاح عنها.

وتشير التقديرات إلى أن حجم الأصول الخارجية التي باعتها الدوحة والاستثمارات التي قامت بتسييلها يصل إلى 40 مليار دولار في محاولة لمعالجة أزمة السيولة المتفاقمة في البلاد بسبب حركة الأموال باتجاه واحد نحو الخارج.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد رجحت أن تضطر الدوحة إلى خفض الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الحكومية إذا اشتد الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء المقاطعة.