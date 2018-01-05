الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10860

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الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10860

كيت بلانشيت تترأس لجنة تحكيم كان 2018

الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت سترأس لجنة التحكيم في الدورة الـ71 من مهرجان كان السينمائي الذي تقام بين 8 و19 مايو المقبل.

العرب  [نُشر في 2018/01/05، العدد: 10860، ص(24)]

مهمة جديدة

باريس - قال منظمون الخميس إن الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت سترأس لجنة التحكيم في الدورة المقبلة من مهرجان كان السينمائي الذي يقام في الريف الفرنسي.

ونالت بلانشيت (48 عاما) إشادة واسعة بعد أن لعبت دور الملكة إليزابيث الأولى في فيلم (إليزابيث) عام 1998.

وسيعلن في وقت لاحق عن باقي أعضاء لجنة التحكيم للدورة الحادية والسبعين من المهرجان التي تقام بين 8 و19 مايو المقبل.

وتتولى بلانشيت رئاسة لجنة التحكيم خلفا للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوبار الذي قدمت لجنته العام الماضي جائزة السعفة الذهبية للفيلم السويدي الساخر “ذا سكوير”.

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