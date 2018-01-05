الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10860

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الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10860

جائزة البحرين للكتاب مخصصة للروائيين السعوديين في 2018

الجائزة تركّز على تشجيع الأعمال الأدبيّة والعلميّة والمؤلفات والمنشورات بمختلف أنواعها، إذ ترصد قوائم في مواضيع محدّدة كل عام، بناء على حقل معيّن يتم انتقاؤه.

العرب  [نُشر في 2018/01/05، العدد: 10860، ص(14)]

الجائزة مخصصة هذا العام لكتاب وباحثي السعودية

المنامة- أعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار استمرار فتح باب التسجيل لجائزة البحرين للكتاب 2018، والتي تأتي هذا العام مخصصة لمشاركات كتّاب وباحثي المملكة العربية السعودية تحت عنوان “الأدب وتشكيل العالم”.

وقالت الهيئة “على الأعمال المشاركة من المملكة العربية السعودية أن تسلّم إلى سفارة مملكة البحرين في العاصمة الرياض، خلال فترة فتح باب المشاركة وحتى منتصف شهر فبراير 2018، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة ضمن فعاليات معرض البحرين الدولي للكتاب الذي يقام في مارس المقبل، والذي تحل عليه المملكة العربية السعودية كضيف شرف النسخة الـ18”.

وأكدت هيئة البحرين للثقافة والآثار من خلال دعم جائزة البحرين للكتاب على التزامها بتعزيز مكانة الأدب والكتابة عبر هذه الجائزة التي تركّز على تشجيع الأعمال الأدبيّة والعلميّة والمؤلفات والمنشورات بمختلف أنواعها، إذ ترصد قوائم في مواضيع محدّدة كل عام، بناء على حقل معيّن يتم انتقاؤه في كل دورة للجائزة، كما يتم فرز الكتب الواردة لاختيار الأكثر جدارة منها للفوز من خلال لجنة تحكيم تركّز على دراسة الأعمال والمؤلفات المقدّمة.

ويُذكر أنه في العام 2011 وبمناسبة اليوم العالمي للكتاب أطلقت وزارة الثقافة البحرينية آنذاك جائزة البحرين للكتاب، وفي شروطها أنه تحق لكل كاتب أو مؤلف عربي المشاركة بالجائزة (بحسب موضوع كل سنة والدولة المحدّدة)، على أن يخصّص لكل دورة حقل معيّن تختاره الهيئة الاستشارية، وعلى الكاتب الالتزام بالحقل الخاص بالدورة ولا تقبل المشاركات غير الملتزمة.

كما يشترط للتقدّم للجائزة ألاّ يتجاوز العمر الزمني للعمل المقدّم سنة من تاريخ الإعلان عنها، وأن يكون العمل ملتزما بأصول وقواعد البحث العلمي ومناهج التأليف وأخلاقياته، وأن يكون أصيلا ومبتكرا، ويأتي بأفكار ورؤى وبيانات جديدة، بالإضافة إلى ألا يكون قد سبق له الفوز بأي جائزة عربية، وعلى المؤلف أن يقدم إنتاجه منشورا في كتاب باللغة العربية الفصحى، ولا تقبل الإنتاجات المكتوبة باللهجات العامية أو بلغات أخرى غير العربية.

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