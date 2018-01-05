الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10860

 عن العرب الاتصال بنا English
الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10860

انبعاث في أغوار الجبال

الروائي يحيى السلو يرصد في روايته 'انبعاث في أغوار الجبال' الأوضاع بعد فشل الانتفاضات الكردية، ليبيّن واقع خيبة الأمل لدى شرائح معينة في هذا المكان.

العرب  [نُشر في 2018/01/05، العدد: 10860، ص(14)]

رواية تتناول الحالة الاجتماعية شبه البدائية للكرد

أنقرة- تدور أحداث رواية “انبعاث في أغوار الجبال” للكاتب الكردي السوري يحيى السلو في منطقة جغرافية كمكان، جبل هركَول بمنطقتي كارسا وأروه التابعتين لمدينة سرت.

ويتناول الروائي السلو في عمله الجديد الصادر مؤخرا عن دار أوراق للطباعة والنشر بالقاهرة، في 271 صفحة من القطع المتوسط، الوضع الاجتماعي في كردستان الشمالية بعد دخول قوات “الغريللا” التابعة لحزب العمال الكردستاني، بعد أن تم تركها غارقة في الجهل والفقر وجرائم الثأر البدائي، وذلك من خلال التركيز على الأحداث التي رافقت انتفاضة أروة، ولا سيما في مناطق الجبل التي كانت أحد مراكز انتفاضات البدرخانيين.

ويرصد السلو أوضاع هذا الفضاء بعد فشل تلك الانتفاضات الكردية، ليبيّن واقع خيبة الأمل لدى شرائح معينة في هذا المكان، شارحا كيف أنه تحوّل إلى مراتع لعصابات قطاعي الطرق والنهب والسلب.

ولا ينسى الروائي أن يوضّح أنه مع دخول وحدات “الغريللا” إلى هذه المناطق، قامت السلطات التركية بالعفو عن تلك العصابات التي كانت قد أودعت بعضها السجون، ولاحقت من تبقى منها، لتجندهم جميعا باسم حماة القرى.

والرواية تتناول الحالة الاجتماعية شبه البدائية للكرد، وتسرد الكثير من الأحداث الحقيقية التي جرت في مناطقهم بعد أن دوّنها الكاتب كما سمعها من أبناء المكان أثناء وجوده كأحد مقاتلي “الغريللا” في تلك المناطق، قبل أن يتركهم لاحقا، معترفا بأن الكثير من هذه الأحداث كان هو نفسه أحد شهودها والمشاركين في وقوعها.

:: اقرأ أيضاً

البحث عن مشروع ثقافي قومي لمواجهة العنف في مصر

بثينة اليتيم: الشعر ليس خلاصا ما لم يرتبط بشخصية متحررة

جائزة البحرين للكتاب مخصصة للروائيين السعوديين في 2018

باحثة مصرية تقرأ ملامح شهرزاد في السينما العربية

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

'سيدياو' فرصة مهمة أمام المغرب لتوسيع اقتصاده

2018-01-05

اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول احتجاجات إيران

2018-01-05

الولايات المتحدة توقف المعونات الأمنية لباكستان

2018-01-05

تركيا تتودد إلى ألمانيا لضرب 'الغريم' غولن

2018-01-05

الملف السوري يتصدر لقاء أردوغان وماكرون

2018-01-05

أقباط مصر يحتلفون بعيد الميلاد في ظل إجراءات أمنية مشددة

2018-01-05

التحالف: اعتراض صاروخ باليستي وتدميره فوق نجران

2018-01-05

النظام الإيراني ينشر مؤيديه في طهران لقمع المتظاهرين

2018-01-05

عودة الهدوء إلى معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا

2018-01-05

روسيا تنفي تدمير طائرات لها في هجوم بسوريا

yesterday 06:52:39

:: اختيارات المحرر

مسلمو جنوب أفريقيا يتمسكون بإحياء دينهم وثقافتهم في حفلات الزفاف

أخبار العالم على صحيفة من لوح وطبشور في متناول القراء بليبيريا

تمارين الوجه كفيلة بجعلكِ أصغر عمرا

البحرينيون يعودون إلى أعماق البحر بحثا عن اللؤلؤ

إطلاق الرصاص تقليد عشائري يكدر أجواء العراقيين

وداعا للمرايا الخارجية في السيارات وأهلا بالكاميرات

سرقة أغلى زجاجة فودكا في العالم

متاجر تستضيف زبائنها ليلة كاملة

كيت بلانشيت تترأس لجنة تحكيم كان 2018

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا