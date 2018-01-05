انبعاث في أغوار الجبال

الروائي يحيى السلو يرصد في روايته 'انبعاث في أغوار الجبال' الأوضاع بعد فشل الانتفاضات الكردية، ليبيّن واقع خيبة الأمل لدى شرائح معينة في هذا المكان.

العرب

رواية تتناول الحالة الاجتماعية شبه البدائية للكرد

أنقرة- تدور أحداث رواية “انبعاث في أغوار الجبال” للكاتب الكردي السوري يحيى السلو في منطقة جغرافية كمكان، جبل هركَول بمنطقتي كارسا وأروه التابعتين لمدينة سرت.

ويتناول الروائي السلو في عمله الجديد الصادر مؤخرا عن دار أوراق للطباعة والنشر بالقاهرة، في 271 صفحة من القطع المتوسط، الوضع الاجتماعي في كردستان الشمالية بعد دخول قوات “الغريللا” التابعة لحزب العمال الكردستاني، بعد أن تم تركها غارقة في الجهل والفقر وجرائم الثأر البدائي، وذلك من خلال التركيز على الأحداث التي رافقت انتفاضة أروة، ولا سيما في مناطق الجبل التي كانت أحد مراكز انتفاضات البدرخانيين.

ويرصد السلو أوضاع هذا الفضاء بعد فشل تلك الانتفاضات الكردية، ليبيّن واقع خيبة الأمل لدى شرائح معينة في هذا المكان، شارحا كيف أنه تحوّل إلى مراتع لعصابات قطاعي الطرق والنهب والسلب.

ولا ينسى الروائي أن يوضّح أنه مع دخول وحدات “الغريللا” إلى هذه المناطق، قامت السلطات التركية بالعفو عن تلك العصابات التي كانت قد أودعت بعضها السجون، ولاحقت من تبقى منها، لتجندهم جميعا باسم حماة القرى.

والرواية تتناول الحالة الاجتماعية شبه البدائية للكرد، وتسرد الكثير من الأحداث الحقيقية التي جرت في مناطقهم بعد أن دوّنها الكاتب كما سمعها من أبناء المكان أثناء وجوده كأحد مقاتلي “الغريللا” في تلك المناطق، قبل أن يتركهم لاحقا، معترفا بأن الكثير من هذه الأحداث كان هو نفسه أحد شهودها والمشاركين في وقوعها.