الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10860

 عن العرب الاتصال بنا English
الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10860

متاجر تستضيف زبائنها ليلة كاملة

متجر جون لويس البريطاني يوفر لزبائنه فرصة قضاء ليلة كاملة في شقة فخمة في فروعه لتجربة المنتجات والملابس ومشاهدة الأفلام والقيام بجولة تسوق خاصة.

العرب  [نُشر في 2018/01/05، العدد: 10860، ص(24)]

تسوق خمس نجوم

لندن – تحاول مجموعة من المتاجر استعادة الزبائن من خلال جعل عملائها يقضون ليلة فيها تشجيعا للتسوّق، فمع تزايد أعداد الأشخاص الذين يتسوقون عبر الإنترنت، أصبح تجار التجزئة يستخدمون وسائل غريبة لجذب الزبائن مرة أخرى إلى شوارع التسوق الرئيسية.

وتعد فكرة قضاء ليلة في متجر فارغ أمرا مروّعا، لأن الأجواء ستكون هادئة بشكل مخيف، لكن متجر جون لويس البريطاني يعتقد أن عددا كبيرا من الناس يفكرون عكس ذلك وهو يوفر لزبائنه تلك الفرصة في فروعه في ليفربول وكامبريدج وفي فرع شارع أوكسفورد في العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب موقع “بي بي سي” البريطاني، يقضي مقدم الطلب الذي يجري اختياره عشوائيا ليلة في “مكان الإقامة”، وهو عبارة عن شقة فخمة وسط المتجر.

وبإمكان المقيم في الشقة في تلك الليلة أن يجلب أصدقاءه لتجربة المنتجات والملابس ومشاهدة الأفلام، والقيام بجولة تسوق خاصة. كما يقدم لهم موظف الاستقبال وجبتي العشاء والفطور.

وتأمل إدارة جون لويس بأن يخلق مكان الإقامة انتعاشا في متاجره، في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد المتسوقين على شبكة الإنترنت ويُهجرون شوارع التسوق الرئيسية.

وقالت المتسوقة فيونا إنه “أمر يعكس حالة اليأس التي وصلوا إليها. إنه أمر مادي جدا ومحزن”.

وأما المتسوقة الأخرى شيرين، فتقول إنها تجد فكرة النوم في المتجر “سخيفة ولا تتسم بالخصوصية”، رغم أن روبن يقر بأنه سيسعد بمثل هذه التجربة، مضيفا أنها “فكرة غريبة لكنها ممتعة جدا. أعتقد أن هذا النوع من الأفكار جيد لشوارع التسوق”.

ويقدم تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم “تجارب” في مبانيهم، بدءا من دروس اليوغا وصولا إلى محاضرات الضيوف ورؤية المشاهير وركوب الدراجات، لكي ينفق الزبائن أموالهم عليها.

ويشير بحث أجري في الآونة الأخيرة إلى أن أكثر من ثلث تجار التجزئة في المملكة المتحدة ينظمون الآن مثل هذه المناسبات، في حين أن 19 بالمئة منهم يخططون لفعل ذلك في السنوات الثلاث القادمة.

وقال بيتر كروس، مدير تجارب العملاء بمتجر جون لويس، إن “الآلاف” تقدموا بطلبات للحصول على هذه الفرصة. وأشار إلى أن قائمة طويلة من التجارب الغريبة للزبائن تقدمها متاجر جون لويس الآن، بما فيها دروس في الملاكمة وخدمة تصفيف الشعر للرجال وورش عمل للتدريب على المنتجات وحانات للعناية بالأظافر والحواجب.

وأضاف “أعتقد أن هذا نابع من الاعتراف بأن دور المحال التجارية يجب أن يتغير، ويجب أن تكون المتاجر أكثر من مجرد مكان لبيع المنتجات. وعلى تجار التجزئة أن يفكروا في الأسباب الجديدة التي قد تجعل الزبائن يرغبون في القدوم إلى المتاجر”.

ويعتقد البعض أن توفير تجارب جديدة في المتاجر يدفع إلى الإقبال عليها، ويشجع الناس على البقاء في المتاجر فترة أطول، ويجعل العملاء أكثر ولاء للمتاجر، وكل ذلك يرفع نسبة المبيعات.

وأجرى بنك باركليز في سبتمبر الماضي دراسة على 250 شركة بريطانية، ووجد أن تلك الشركات التي نظمت مناسبات ووفرت وسائل ترفيهية شهدت زيادة في مبيعاتها السنوية بنسبة 14 بالمئة.

:: اقرأ أيضاً

وداعا للمرايا الخارجية في السيارات وأهلا بالكاميرات

سرقة أغلى زجاجة فودكا في العالم

كيت بلانشيت تترأس لجنة تحكيم كان 2018

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

'سيدياو' فرصة مهمة أمام المغرب لتوسيع اقتصاده

2018-01-05

اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول احتجاجات إيران

2018-01-05

الولايات المتحدة توقف المعونات الأمنية لباكستان

2018-01-05

تركيا تتودد إلى ألمانيا لضرب 'الغريم' غولن

2018-01-05

الملف السوري يتصدر لقاء أردوغان وماكرون

2018-01-05

أقباط مصر يحتلفون بعيد الميلاد في ظل إجراءات أمنية مشددة

2018-01-05

التحالف: اعتراض صاروخ باليستي وتدميره فوق نجران

2018-01-05

النظام الإيراني ينشر مؤيديه في طهران لقمع المتظاهرين

2018-01-05

عودة الهدوء إلى معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا

2018-01-05

روسيا تنفي تدمير طائرات لها في هجوم بسوريا

yesterday 06:52:39

:: اختيارات المحرر

مسلمو جنوب أفريقيا يتمسكون بإحياء دينهم وثقافتهم في حفلات الزفاف

أخبار العالم على صحيفة من لوح وطبشور في متناول القراء بليبيريا

تمارين الوجه كفيلة بجعلكِ أصغر عمرا

البحرينيون يعودون إلى أعماق البحر بحثا عن اللؤلؤ

إطلاق الرصاص تقليد عشائري يكدر أجواء العراقيين

وداعا للمرايا الخارجية في السيارات وأهلا بالكاميرات

سرقة أغلى زجاجة فودكا في العالم

متاجر تستضيف زبائنها ليلة كاملة

كيت بلانشيت تترأس لجنة تحكيم كان 2018

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا