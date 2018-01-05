الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10860

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الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10860

سرقة أغلى زجاجة فودكا في العالم

الشرطة الدنماركية تفتح تحقيقا حول سرقة زجاجة فودكا يعتقد أنها الأغلى في العالم وهي مصنوعة من 3 كلغ من الذهب وثمنها 1.3 مليون دولار.

العرب  [نُشر في 2018/01/05، العدد: 10860، ص(24)]

زجاجة صنعت من 3 كلغ من الذهب

كوبنهاغن - فتحت الشرطة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تحقيقا حول سرقة زجاجة فودكا يعتقد أنها الأغلى في العالم وثمنها 1.3 مليون دولار، بحسب ما أفادت “أسوشيتد برس”.

وصرّح محقق الشرطة كنود هفاس بأنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان منفذ عملية السرقة في حانة “كافيه 33” قد اقتحم المكان أو استخدم مفتاحا. ولم يسرق اللص أي شيء آخر، وفق هفاس، الذي أضاف أن الشرطة أُبلغت بالسرقة منذ الثلاثاء الماضي.

وقالت قناة “تي.في 2” الدنماركية إن زجاجة فودكا روسو- بالتيك صنعت من 3 كلغ من الذهب، وما يعادلها من الفضة مع غطاء مرصع بالألماس.

وأفاد براين إنغبرغ، الذي يهوى اقتناء وجمع المشروبات وهو مالك الحانة التي تضم نحو 1200 زجاجة فودكا لصحيفة إكسترا بلاديت الدنماركية، أن الزجاجة تشبه مقدمة سيارة عتيقة.

ولم يستبعد إنغبرغ وقوف شخص يعمل في حانته وراء السرقة.

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