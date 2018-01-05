سرقة أغلى زجاجة فودكا في العالم

الشرطة الدنماركية تفتح تحقيقا حول سرقة زجاجة فودكا يعتقد أنها الأغلى في العالم وهي مصنوعة من 3 كلغ من الذهب وثمنها 1.3 مليون دولار.

العرب

زجاجة صنعت من 3 كلغ من الذهب

كوبنهاغن - فتحت الشرطة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تحقيقا حول سرقة زجاجة فودكا يعتقد أنها الأغلى في العالم وثمنها 1.3 مليون دولار، بحسب ما أفادت “أسوشيتد برس”.

وصرّح محقق الشرطة كنود هفاس بأنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان منفذ عملية السرقة في حانة “كافيه 33” قد اقتحم المكان أو استخدم مفتاحا. ولم يسرق اللص أي شيء آخر، وفق هفاس، الذي أضاف أن الشرطة أُبلغت بالسرقة منذ الثلاثاء الماضي.

وقالت قناة “تي.في 2” الدنماركية إن زجاجة فودكا روسو- بالتيك صنعت من 3 كلغ من الذهب، وما يعادلها من الفضة مع غطاء مرصع بالألماس.

وأفاد براين إنغبرغ، الذي يهوى اقتناء وجمع المشروبات وهو مالك الحانة التي تضم نحو 1200 زجاجة فودكا لصحيفة إكسترا بلاديت الدنماركية، أن الزجاجة تشبه مقدمة سيارة عتيقة.

ولم يستبعد إنغبرغ وقوف شخص يعمل في حانته وراء السرقة.