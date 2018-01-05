أبرز تغريدات العرب: أن تهديني كتابا كأنك اخترت إبهار روحي

SAEED_NASSER@
توجيه النصح للفقراء ومحدودي الدخل واستعمال النصوص الدينية ومفاهيم التوكل والصبر مع السكوت عن الأسباب الحقيقية استخفاف بالعقول واستغلال للدين.
mh123alhosaeny@
mh123alhosaeny@
الكثير من الجنائز ليست لأموات بل لأحياء عاشوا أمواتا.
Domya__@
Domya__@
لا تحادثني بناءً على اسم عائلتي. موطني ولوني. الجدّ العاشر الذي أجهله. مذهبي وأي توجّه أعتنق. حادث إنسانيتي إن كنتَ إنسانًا لتفهم ما أعنيه.
ma573573@
ma573573@
ما تُتيحه وسائط المعرفة الحديثة أشبه بالمعجزات... مثلا، الندوة الشهيرة التي قُتل بسببها فرج فودة، كنا نقرأ عنها، ونتمنى أننا حضرناها. اليوم هي متاحة بضغطة زر!
DRmuath1@
DRmuath1@
تقريبًا 60 بالمئة من الأغاني الخليجية هذه الفترة كتبها تركي آل الشيخ.. السؤال متى وجد الوقت الكافي لكتابتها كلها.
Badworld_1@
Badworld_1@
الإنسان | العالم ثلاثة أرباعه ماء ويُصر دائماً على ربعه الموحل!
i_7ad@
i_7ad@
أن تهديني كتاباً يعني أنك اخترت إبهار روحي.
ALRIFAEEJBBAR@
ALRIFAEEJBBAR@
مادامت وزارات التربية والتعليم العالي ومراكز البحوث في بلادنا لا تكترث بالفلسفة وعلوم الإنسان، فلن تنبعث حركة تحديث عميقة للتفكير الديني في الإسلام.
amal_alharithi@
amal_alharithi@
الشخصيّات القياديّة عبْرَ التاريخ لم تكُنْ نسخًا، بل جُلُّ ما ميَّزَها الاستقلاليّة وشجاعة الاختلاف، والصدق معَ النفس ومعَ الآخرين.
a_sayyad@
a_sayyad@
أتعرفون ما هو الدرس الأول لما يجري في #إيران؟ مهما كانت درجة الاستبداد، تحت رايات دينية أو وطنية، فالشعوب في النهاية تثور طلبا لحقها في "العيش والحريّة والكرامة الإنسانية".
Negative87@
Negative87@
لولا الأغاني لانفجرنا من الكلام الذي لا نستطيع قوله.
تابعوا: AbuDhabiPOP@ الحساب الرسمي لبرنامج أمير الشعراء.
تابعوا:
AbuDhabiPOP@
الحساب الرسمي لبرنامج أمير الشعراء.