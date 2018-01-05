أبرز تغريدات العرب: أن تهديني كتابا كأنك اخترت إبهار روحي

العرب

SAEED_NASSER@

توجيه النصح للفقراء ومحدودي الدخل واستعمال النصوص الدينية ومفاهيم التوكل والصبر مع السكوت عن الأسباب الحقيقية استخفاف بالعقول واستغلال للدين.

mh123alhosaeny@

الكثير من الجنائز ليست لأموات بل لأحياء عاشوا أمواتا.

Domya__@

لا تحادثني بناءً على اسم عائلتي. موطني ولوني. الجدّ العاشر الذي أجهله. مذهبي وأي توجّه أعتنق. حادث إنسانيتي إن كنتَ إنسانًا لتفهم ما أعنيه.

ma573573@

ما تُتيحه وسائط المعرفة الحديثة أشبه بالمعجزات... مثلا، الندوة الشهيرة التي قُتل بسببها فرج فودة، كنا نقرأ عنها، ونتمنى أننا حضرناها. اليوم هي متاحة بضغطة زر!

DRmuath1@

تقريبًا 60 بالمئة من الأغاني الخليجية هذه الفترة كتبها تركي آل الشيخ.. السؤال متى وجد الوقت الكافي لكتابتها كلها.

Badworld_1@

الإنسان | العالم ثلاثة أرباعه ماء ويُصر دائماً على ربعه الموحل!

i_7ad@

أن تهديني كتاباً يعني أنك اخترت إبهار روحي.

ALRIFAEEJBBAR@

مادامت وزارات التربية والتعليم العالي ومراكز البحوث في بلادنا لا تكترث بالفلسفة وعلوم الإنسان، فلن تنبعث حركة تحديث عميقة للتفكير الديني في الإسلام.

amal_alharithi@

الشخصيّات القياديّة عبْرَ التاريخ لم تكُنْ نسخًا، بل جُلُّ ما ميَّزَها الاستقلاليّة وشجاعة الاختلاف، والصدق معَ النفس ومعَ الآخرين.

a_sayyad@

أتعرفون ما هو الدرس الأول لما يجري في #إيران؟ مهما كانت درجة الاستبداد، تحت رايات دينية أو وطنية، فالشعوب في النهاية تثور طلبا لحقها في "العيش والحريّة والكرامة الإنسانية".

Negative87@

لولا الأغاني لانفجرنا من الكلام الذي لا نستطيع قوله.

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