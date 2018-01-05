تمارين الوجه كفيلة بجعلكِ أصغر عمرا

فتح الفم على شكل حرف (o) ، والابتسامة العريضة مع إغلاق الفم، يمكن من رفع عضلات الخد.

العرب

التمارين تجعل مظهر النساء يبدو أكثر شبابا

أفادت دراسة أميركية أن ممارسة تمارين شد عضلات الوجه لمدة نصف ساعة يوميا، تجعل مظهر النساء يبدو أكثر شبابا وحيوية في منتصف

العمر.

وأوضح الباحثون أن الجلد يفقد الكثير من مرونته ونضارته كلما تقدم الإنسان في العمر، وهو ما ينعكس بالطبع على الوجه.

ولرصد تأثير تمارين الوجه على استعادة الجلد لحيويته، أخضع الباحثون سيدات تتراوح أعمارهن بين 40 و65 عاما لمجموعة من تمارين الوجه، لمدة ثلاثين دقيقة يوميا، على مدار عشرين أسبوعا.

ومارست المشاركات 32 تمرينا مختلفا للوجه يوميا، كان أبرزها فتح الفم على شكل حرف (o) بالإنكليزية، والابتسامة العريضة مع إغلاق الفم، لرفع عضلات الخد، ووضع الأصابع بخفة على الجزء العلوي من الخد، وخفض ورفع الخدين، وفتح الفم وكأنهن يستعددن للصراخ.

ووجد الباحثون أن السيدات اللاتي انخرطن في تمارين الوجه لمدة نصف ساعة يوميا على مدار عشرين أسبوعا، بدا عليهن أنهن أصغر من عمرهن الحقيقي بثلاث سنوات، مقارنة بمن لم ينخرطن في تلك التمارين.