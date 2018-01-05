أخبار العالم على صحيفة من لوح وطبشور في متناول القراء بليبيريا

صحيفة 'ديلي توك' في العاصمة الليبيرية مونروفيا تعرض الأخبار المتنوعة للقراء على لوح أسود بالطباشير الأبيض في الشارع،وذلك منذ 17 عاما.

العرب

صحيفة شارع تخضع لقواعد الصحافة

مونروفيا - تشكل صحيفة ديلي توك في العاصمة الليبيرية مونروفيا أحد النماذج الصحافية الفريدة في العالم، مقدمة أخبارها المحلية والدولية على لوح أسود بالطباشير الأبيض، منذ 17 عاما وحتى اليوم.

هذا النموذج لـ”صحيفة الشارع” يعرض الأخبار المتنوعة للقراء المارين في أحد الطرق القريبة من مركز المدينة، باللغة الرسمية للبلاد هي الإنكليزية.

وقال مدير تحرير الصحيفة ألفريد سيرليف، إنهم يقدّمون الأخبار اليومية المحلية منها والدولية للقراء منذ عام 2000.

وأضاف أن “صحيفتنا التي أعددناها عبر لوح أسود وطباشير وصور فوتوغرافية بدأت بث أخبارها بهدف إيصال الأحداث إلى الليبيريين بالمجان، وغايتنا هي تثقيف شعبنا بخصوص الأحداث العالمية والوطنية”.

ولفت إلى أن الصحيفة عبارة عن “صفحة واحدة”، وأكد عدم وجود أي اختلاف بين صحيفتهم ومثيلاتها الورقية من ناحية عرض الأخبار. وشدد على أن محتويات أخبارهم خاضعة بشكل تام لقواعد الصحافة.

وأوضح سيرليف أن إيرادات الصحيفة تأتي من بعض الإعلانات التي ينشرونها في قسم مخصص لذلك، وقال بهذا الصدد، “ننشر إعلانات بعض الشركات في قسم خاص بذلك على اللوح، وبالمقابل تقوم تلك الشركات بتأمين مستلزمات لنا مثل كاميرا

وقرطاسية”. ولفت أن كادر الصحيفة يتألف من 7 أشخاص، إضافة إلى متطوعين من مختلف أنحاء البلاد يعملون على تغطية الأحداث في مناطقهم.

وحول الإقبال على الصحيفة، أشار سيرليف إلى أن اهتمام المواطنين بالصحيفة يختلف وفقًا لأجندة البلاد. مضيفًا “يزيد في فترات الانتخابات أو التي تشهد مسائل جدلية، إذ يصل عدد القراء إلى نحو 5 آلاف يوميًا في فترة الانتخابات”.

من جانبه، ذكر ألكاناه جونسون أنه يقرأ الصحيفة يوميًا ويطلع بذلك على أهم الأحداث في بلده وفي العالم. وأكد أهمية “صحيفة الشارع” بالنسبة إليهم، وقال “إن البعض من الأخبار تنشر هنا قبل أن تنشرها البعض من وسائل الإعلام الرئيسية”.