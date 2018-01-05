بايرن ميونيخ.. بوابة فاغنر إلى المونديال

اللاعب ساندرو فاغنر يمتلك الحظوظ الأوفر حاليا في اللعب بالمونديال، خاصة بعد استدعائه المتكرر للمنتخب الألماني، منذ تتويجه بلقبه الأول مع الفريق.

العرب

'رجل 2017'

الدوحة- بات ساندرو فاغنر، المنضم حديثا إلى صفوف فريق بايرن ميونيخ، على استعداد للقتال للعب أطول وقت ممكن مع الفريق البافاري وإثبات جدارته بارتداء قميص بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الخمسة الأخيرة، من أجل تحقيق حلمه باللعب في بطولة كأس العالم بروسيا الصيف المقبل.

وعاد فاغنر (30 عاما) إلى صفوف بايرن، الذي دافع عن ألوانه في بداية مسيرته مع الساحرة المستديرة، قبل أن ينضم إلى هوفنهايم. وتعاقدت إدارة بايرن مع فاغنر كي يكون بديلا للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يتصدّر ترتيب هدافي الدوري الألماني هذا الموسم، لكنه أكد خلال تصريحات أدلى بها للصحافيين في المعسكر التدريبي لبايرن في قطر، أنه لن يلعب دور اللاعب الاحتياطي.

وقال فاغنر “إنني أدرك ما أواجهه، ليس هناك أيّ لاعب يقبل دور البديل، لكن من الواضح أنني سأجلس على مقاعد البدلاء عدة مرات”. وأوضح اللاعب الألماني أن “السيناريو الذي أحلم به هو الحصول على وقت كاف للعب هنا، واللحاق بقطار كأس العالم”. وبينما أحرز ليفاندوفسكي 16 هدفا هذا الموسم في 17 مباراة بالمسابقة، فإن فاغنر أحرز أربعة أهداف فقط في 11 مباراة خاضها مع فريقه السابق هوفنهايم في البطولة.

ولم يستبعد يوب هاينكس مدرب بايرن فكرة الاعتماد على فاغنر وليفاندوفسكي معا بين الحين والآخر، وهو ما لن يعترض عليه فاغنر، الذي يتصارع مع المهاجم المخضرم ماريو غوميز للحصول على مكان في قائمة المنتخب الألماني بالمونديال.

وأشار فاغنر إلى “أن ذلك سيحدث بالتأكيد، العديد من الفرق تلعب بلاعبين في مركز رأس الحربة”. وعاد غوميز أيضا إلى ناديه القديم شتوتغارت خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادما من فريق فولفسبورغ لتعزيز حظوظه في المشاركة بكأس العالم.

ويمتلك فاغنر، الذي أحرز خمسة أهداف في سبع مباريات دولية، الحظوظ الأوفر حاليا في اللعب بالمونديال، خاصة بعد استدعائه المتكرر للمنتخب الألماني، منذ تتويجه بلقبه الأول مع الفريق الذي فاز بكأس القارات في شهر يونيو الماضي.

ورغم أن الوقت المتاح أمام فاغنر للتألق مع بايرن سيتقلص بشكل كبير مما كان عليه في هوفنهايم، فإن اللاعب لا يشعر بالأسف، موضحا أنه تناقش مع يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني بشأن مسألة انتقاله للفريق البافاري. وأوضح فاغنر “أن رأي لوف كان مهما للغاية بالنسبة إليّ”.

إدارة بايرن تصر على خطتها بشأن يوب هاينكس المدير الفني المؤقت، الذي قاد الفريق لعودة مميزة إلى صدارة الدوري

ونال فاغنر الكثير من الاهتمام عندما استهلّ تدريباته مع فريقه الجديد بالعاصمة القطرية الدوحة، في ظل ابتعاد ليفاندوفسكي عن التدريبات بسبب معاناته من مشاكل في الركبة. وأبدى فاغنر، الذي ولد بمدينة ميونيخ، ارتياحه التام بالانضمام إلى بايرن، معربا عن تحمّسه للعب مع الفريق.

وشدد “أريد مساعدة بايرن في الهجوم والدفاع. من الرائع إعطاء الفريق كل الوقت. إن مستوى اللاعبين وكفاءتهم يبدو مرتفعا للغاية، لكنني على دراية بذلك من خلال تواجدي مع المنتخب الألماني”. اختتم فاغنر حديثه قائلا إن “العودة لبايرن بمثابة حلم مطلق بالنسبة إليّ”.

ومن جانبه أكد أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونيخ، سعيه إلى تجديد عقد لاعبه الذي وصفه بـ”رجل 2017” في الفريق البافاري، بعد أدائه المميز في الفترة الأخيرة. وقال هونيس، في تصريحات لصحيفة كيكر الألمانية “بالنسبة إليّ، سفين أولريتش هو رجل العام، لقد ساعد البايرن، ولذلك نعمل على تجديد عقده”.

وكان يوب هاينكس، المدير الفني للبايرن أوصى إدارة ناديه بضرورة تجديد عقد الحارس البالغ من العمر 29 عاما بعد المستويات الرائعة التي قدّمها مؤخرا. وتحدث أولريتش حول مسألة تجديد عقده مؤخرا إذ قال “بالطبع سيكون من الصعب العودة إلى الدكة، بعد اللعب كأساسي واكتساب حساسية المباريات، ولكني مرتاح جدا في بايرن، سأتحدث مع النادي لنرى ما سيحدث في الصيف المقبل”.

وتصرّ إدارة بايرن ميونيخ على خطتها بشأن الألماني يوب هاينكس المدير الفني المؤقت للفريق البافاري، الذي قاد الفريق لعودة مميزة إلى صدارة البوندسليغا بعد التعثر في بداية الموسم مع سلفه كارلو أنشيلوتي. وقالت صحيفة “كيكر” الألمانية “بايرن ميونيخ يريد الاحتفاظ بهاينكس، في الموسم المقبل بأي ثمن”.

وأضافت الصحيفة “مع دخول فصل الشتاء إدارة بايرن لم تحدد بعد خططها تجاه المدرب الجديد للفريق، وهو ما يعني أن أولي هونيس وكارل هاينز رومينيغه مهتمان فقط باستمرار هاينكس”. وأوضحت “لا توجد خطة (ب) جاهزة للتطبيق لدى هونيس ورومينيغه، وهما على ثقة تامة بأنهما يستطيعان إقناع هاينكس بالاستمرار لموسم آخر”.