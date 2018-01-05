فالفيردي: كوتينيو مازال يدافع عن فريق آخر

أندية الليغا تعاني من البنود الجزائية التي تفرضها القوانين الرياضية في إسبانيا، ما يسمح للأندية الأجنبية الثرية بتجنب المفاوضات المضنية للحصول على مبتغاها.

العرب

لاعب جيد

برشلونة (إسبانيا)- وصف إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة متصدّر الدوري الإسباني لكرة القدم، لاعب الوسط البرازيلي كوتينيو المرشّح للانتقال إلى صفوف فريقه من ليفربول الإنكليزي، بأنه “لاعب جيد” لكن يدافع عن فريق آخر راهنا.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحافي “ليس لديّ ما أقوله عن موضوع كوتينيو. هو يلعب مع فريق آخر ونحن نحترم حقيقة أن يكون في فريق آخر”.

وتابع “من الواضح أنه لاعب جيد، ولا نعلم ماذا سيحصل في المستقبل. لكني أفضل أكثر اللاعبين الذين أملكهم في تشكيلتي الحالية، وهم أكثر ما يشغلني”. وأشارت الصحف الإسبانية في الساعات الماضية إلى عرض فريق برشلونة 150 مليون يورو لجذب الدولي البرازيلي، وذلك بعد فشله بضمه الصيف الماضي.

وفي حال تمّت هذه الصفقة بهذا السعر، سيصبح كوتينيو ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بعد الانتقالين اللذين أبرمهما باريس سان جرمان الفرنسي في صيف 2017، بضم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني لقاء 222 مليون يورو، وكيليان مبابي من موناكو الفرنسي في صفقة تقدّر قيمتها بـ180 مليونا.

وفي ظل هذه الانتقالات الضخمة، تعاني أندية الليغا من البنود الجزائية التي تفرضها القوانين الرياضية في إسبانيا، ما يسمح للأندية الأجنبية الثرية بتجنب المفاوضات المضنية للحصول على مبتغاها.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية أيضا إلى اهتمام مانشستر سيتي الإنكليزي بقلب دفاع برشلونة الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي الذي يبلغ بنده الجزائي 60 مليون يورو.

ونفى فالفيردي أن يكون مدافع ليون الفرنسي السابق، البالغ 25 عاما، راغبا بترك الفريق الكتالوني “كي يرحل لاعب عن طريق دفع البند الجزائي، لا يجب نسيان نقطة هامة: يجب أن يرغب بالرحيل.. نحن سعداء للحصول على أومتيتي، نعتقد أنه سعيد جدا في برشلونة وسيبقى هنا لوقت طويل”.