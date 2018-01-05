أغويرو ينشد مواصلة مشواره مع سيتي

مدرب سيتي جوسيب غوارديولا كان قد أكد بأنه راض عن المهاجم سيرجيو أغويرو وأنه عازم على الاحتفاظ به.

العرب

'أسطورة'

لندن- أعرب المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو عن رغبته بمواصلة مشواره مع مانشستر سيتي، متصدّر الدوري الإنكليزي لكرة القدم، حتى نهاية عقده معه عام 2020.

وسرت شائعات بأن المهاجم البالغ 29 عاما ليس سعيدا بوضعه في سيتي لأنه لا يلعب أساسيا في جميع المباريات، لكن الأمور تغيّرت بالنسبة إليه في ظل إصابة البرازيلي غابريال جيزوس الذي سيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة على الأرجح بعد تعرّضه لإصابة في أربطة ركبته الأحد ضد كريستال بالاس.

وقال أغويرو بعد مساهمته في الفوز على واتفورد 3-1 بتسجيله الهدف الثالث لفريقه، “عقدي يمتد حتى 2020 إذا لم أكن مخطئا. الحقيقة هي أني آمل في مواصلة مشواري حتى انتهاء عقدي، وبعدها سنرى ما سيحصل معي”.

ويدافع أغويرو الذي عزّز الأربعاء سجله كأفضل هداف في تاريخ سيتي بتسجيله هدفه الـ185، عن ألوان الـ”سيتيزينس” منذ 2011 وتبقى أفضل لحظاته تسجيله الهدف الذي منح فريقه لقب الدوري الممتاز في اليوم الأخير من موسم 2011-2012 على حساب جاره اللدود مانشستر يونايتد.

ورغم تأكيده بأنه يرغب بالبقاء في الفريق حتى نهاية عقده، أشار أغويرو إلى أن هذه المسألة ليست مرتبطة به وحسب، مضيفا “أنا سعيد جدا هنا، لكن كالعادة وكما قلت سابقا، الكلمة الأخيرة لمشؤولي النادي. هم الوحيدون الذين يملكون القرار والذين بإمكانهم القول عليك الرحيل أو البقاء. بالتالي، أنا سأحترم كل ما يقولونه”.

وسبق لمدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا أن أكد الشهر الماضي بأنه راض عن المهاجم السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني وأنه عازم على الاحتفاظ به، معتبرا إياه “أسطورة”.