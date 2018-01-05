غايردو يستمر مع ريفر بليت لأربع سنوات

المدير الفني لريفر بليت مارسيلو غايردو يعتبر أكثر المدربين مكوثا في مناصبهم من بين المدربين الحاليين بالدوري الأرجنتيني.

العرب

أيقونة دائمة

بوينس آيرس- أعلن مارسيلو غايردو، المدير الفني لنادي ريفر بليت، تمديد تعاقده مع النادي لأربع سنوات قادمة. وقال غايردو (41 عاما) في مؤتمر صحافي عقده “أنا سعيد للغاية، وقّعت لتوّي عقدا لأربع سنوات، رغم أن هذا يعدّ طرفة بالنسبة إليّ لأن ارتباطي بريفر بليت ممتد طوال الحياة، أشعر بانتمائي لهذا البيت”.

وتولّى مارسيلو المدرب الأرجنتيني المسؤولية الفنية لريفر بليت في منتصف 2014، وحصل الفريق تحت قيادته حتى الآن على سبعة ألقاب، من بينها بطولة سوداميركانا 2014 وكأس ليبيرتادوريس 2015.

وخلال مشواره نحو هذين اللقبين أطاح ريفر بليت بغريمه التاريخي بوكا جونيورز. وبعد ثلاثة أعوام ونصف العام في منصبه، أصبح غايردو أكثر المدربين مكوثا في مناصبهم من بين المدربين الحاليين بالدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

وبالإضافة إلى هذا، يعدّ غايردو الملقب بـ”الدمية” إحدى أيقونات جماهير ريفر بليت، النادي الذي شهد بدايته كلاعب كرة قدم في 1993 عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما.

وأضاف غايردو قائلا “الاستمرار في الارتباط بهذه المؤسسة الراقية يشعرني بالفخر والرضا، هذه المواقف لا تتكرر كثيرا، أحس حقا بالامتنان”.