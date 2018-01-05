متفرقات: الاتفاق السعودي يعرب عن امتنانه للخطيب

المصنف الأول عالميا سابقا البريطاني آندي موراي ينسحب من أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي بسبب إصابة في الفخذ.

العرب

تجربة احترافية في الدوري السعودي

◄ وجّه خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق السعودي، الشكر لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري، على تسهيل صفقة التعاقد مع أحمد الشيخ. يذكر أن الشيخ صاحب الـ25 عاما، انتقل لخوض تجربة احترافية للمرة الأولى بالدوري السعودي للمحترفين، عبر بوابة الاتفاق، الذي وقّع على عقود انضمامه إلى صفوفه لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة. وابتعد الشيخ عن التشكيلة الأساسية لحسام البدري، مما دفع اللاعب للانتقال إلى الاتفاق، لتعزيز فرصه في المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2018.

◄ قال القائمون على تنظيم بطولة أستراليا المفتوحة للتنس إن المصنف الأول عالميا سابقا البريطاني آندي موراي انسحب من أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي بسبب إصابة في الفخذ. ولم يشارك موراي في أي مباراة رسمية منذ خسارته في دور الثمانية في بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي أمام الأميركي سام كويري. ورغم مشاركته في مجموعة في مباراة استعراضية في أبوظبي الأسبوع الماضي فإنه قرر الاستمرار في عملية إعادة التأهيل والتركيز عليها فقط في الوقت الحالي. وقال موراي “للأسف لن أشارك في بطولة أستراليا المفتوحة”.

◄ أكد البريطاني بيرني إيكليستون، المالك السابق للحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى للسيارات “فورمولا-1”، أنه لا يحمل أي ضغينة للملاّك الجدد للبطولة بعد أن أقيل من منصب مدير البطولة قبل عام. وقال إيكليستون “أنا فخور بفورمولا-1، وأرغب في أن تسير الأمور هناك على ما يرام، هل أشعر بالمرارة؟ على النقيض تماما”، مضيفا “أشعر بهدوء أكثر الآن لأنني غير معني”. وتحدث إيكليستون عن تهديدات فريق فيراري بالرحيل عن “فورمولا-1” إذا ما تم إقرار تعديلات جديدة على لوائح البطولة.

◄ قاد تيري روزير فريقه بوسطن سيلتكس للفوز على كليفلاند كافالييرز 102-88 بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وسجل روزير 20 نقطة في 20 دقيقة ليسرق الأضواء من ليبرون جيمس وكيري إيرفينغ وايسياه توماس. وأحرز ماركوس سمارت وغايسون تاتوم 15 نقطة لكل منهما وأضاف إيرفينغ وال هورفورد 11 نقطة لكل منهما وتسع متابعات ليساهموا في الفوز الرابع على التوالي لبوسطن. وتغلّب غولدن ستيت واريورز على دالاس مافريكس وسجل ستيفين كاري 32 نقطة وأضاف كيفين دورانت وكلاي تومبسون 25 نقطة لكل منهما.