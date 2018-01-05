جواد يميق: لن نخذل جماهير المغرب

لم يسبق في تاريخ مشاركات منتخب المغرب منذ بدايتها في النسخ السابقة لأمم أفريقيا وأن سافر للنهائيات بلاعب محلي واحد.

العرب

اختبار لاعبي الدوري المحلي

الرباط - قال جواد يميق مدافع المنتخب المحلي المغربي، إنه جاهز لنهائيات الـ”شان” التي سيحتضنها المغرب الأسبوع المقبل، كما تحدّث عن جاهزية باقي العناصر لهذه المسابقة التي يتطلع إليها الجمهور المغربي.

وأضاف يميق، أن الفترة المقبلة التي ستشهد تحضيرات المحلي المغربي ستكون مهمة للغاية. وتابع “ندرك ما ينتظره الجمهور المغربي منّا، ونعلم أن الكل يتطلعون للقب هذه البطولة، وهي مهمة لن تكون سهلة إلا أننا واثقون من إمكانياتنا وقدرتنا على بلوغ هذا الهدف، ولن نخذل الجمهور”.

وعن الأجواء بمعسكر المنتخب المغربي، قال يميق “إنها مثالية وجيدة للغاية، والانسجام حاضر بين اللاعبين وهذا عامل مهم قد يساعدنا على بلوغ المراد في نهاية المطاف”.

وختم يميق تصريحاته بالقول “نعوّل كثيرا على دعم الجمهور ونتمنى أن يحضر بكثافة لملباريات، لأن حضوره القوي سيكون حاسما وسيسهم في رفع معنوياتنا أكثر”.

وسيكون الدوري المغربي، في اختبار خلال هذه النهائيات، في ظل تطبيق النظام الاحترافي قبل 7 سنوات. وتتباين التحاليل بشأن جودة الدوري المغربي، الذي لم يعد ينتج لاعبين كبارا والدليل عدم سطوع نجم أي منهم بالمنتخبات المغربية خاصة المنتخب الأول.

ولم يسبق في تاريخ مشاركات المنتخب منذ بدايتها في النسخ السابقة لأمم أفريقيا وأن سافر للنهائيات بلاعب محلي واحد، الأمر الذي حدث في النسخة الأخيرة، إذ تواجد لاعب واحد من الدوري المغربي بقائمة هيرفي رينارد وهو مدافع الوداد أمين عطوشي ولكنه لم يحظ ولو بدقيقة واحدة في البطولة.