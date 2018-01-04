الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10860

 عن العرب الاتصال بنا English
الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10860

روسيا تستأنف الرحلات الجوية المدنية إلى القاهرة

الرئيس فلاديمير بوتين يسمح باستئناف الرحلات الجوية المدنية الاعتيادية بين روسيا والقاهرة، والقرار يسري اعتبارا من الثاني من يناير.

العرب  [نُشر في 2018/01/04]

توقعات مبشرة للسياحة المصرية

موسكو/القاهرة– قالت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية على الانترنت اليوم الخميس إن الرئيس فلاديمير بوتين سمح باستئناف الرحلات الجوية المدنية الاعتيادية بين روسيا والقاهرة.

ويسري القرار اعتبارا من الثاني من يناير الجاري.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني المصرية اليوم إن الأيام المقبلة ستشهد البدء في الخطوات التنفيذية لاستئناف الرحلات بين مصر وروسيا، مضيفة أن الرحلات ستستأنف بين مطاري موسكو والقاهرة أولا بدءا من فبراير شباط المقبل.

وقام شريف فتحي، وزير الطيران المدني، بزيارة في ديسمبر الماضي إلى موسكو وقع خلالها على البروتوكول الخاص باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو مع وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف.

وجرى الاتفاق بين على أن تتخذ كل شركة طيران قرارها بالتشغيل الفعلي على الأسس التجارية التي تناسبها.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل والتعاون والاجتماع مرة أخرى في أبريل المقبل لوضع آلية لاستئناف الرحلات إلى المدن السياحية المصرية.

وكانت روسيا أوقفت الرحلات الجوية المدنية إلى مصر عام 2015 بعدما فجر متشددون قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة متروجيت الروسية بعد قليل من إقلاعها من مطار شرم الشيخ. وقُتل جميع من كانوا على الطائرة وعددهم 224 شخصا.

ووجه الحادث ووقف الطيران الروسي ضربة لصناعة السياحة في مصر وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة.

وعلى الرغم من وقف الرحلات الجوية بين البلدين إلا أن ما يقرب من 100 ألف سائح روسي وصلوا مصر خلال عام 2016، وهو ما سيتضاعف كثيرا في عام 2018 بعد الاتفاق المصري الروسي.

وذكرت المصادر المصرية أن مصر وروسيا ستبدآن في أبريل المقبل التفاوض حول تشغيل رحلات الشارتر من روسيا إلى المدن الداخلية خاصة منتجعي الغردقة وشرم الشيخ على البحر الأحمر.

وقالت المصادر إن من الممكن اتخاذ إجراءات إضافية خاصة بالأمن والتأمين تشمل الاستعانة بشركات تأمين خاصة إلى جانب رجال الأمن في المطارات.

وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بقطاع السياحة لمستواه الذي كان عليه عام 2010، قبل اندلاع ثورة يناير، وبداية تراجع مؤشرات السياحة.

وتتوقع الحكومة أن تصل لهدفها عام 2019، ويدعم هذه التوقعات عودة السياحة الروسية لمصر خلال العام الجاري، كذلك النجاح في الترويج للسياحة في مصر في عدد من الأسواق الجديدة.

العالم الآن

روسيا تنفي تدمير طائرات لها في هجوم بسوريا

yesterday 06:52:39

طهران تشكو واشنطن للأمم المتحدة

yesterday 07:09:37

العميد طارق صالح ينفي مقتله برصاص الحوثيين

yesterday 07:23:41

أنقرة تستنكر إدانة القضاء الأميركي لمصرفي تركي

yesterday 09:33:03

ارتفاع حصيلة القتلى من المدنيين في الغوطة الشرقية

yesterday 09:52:31

غضب فلسطيني وتحذيرات إسرائيلية إزاء مشروع قانون 'إعدام الفلسطينيين'

yesterday 12:06:56

روسيا تستأنف الرحلات الجوية المدنية إلى القاهرة

yesterday 14:12:14

محامي ترامب يطالب بانون بالكف عن إفشاء معلومات

yesterday 08:11:00

:: اختيارات المحرر

مسلمو جنوب أفريقيا يتمسكون بإحياء دينهم وثقافتهم في حفلات الزفاف

أخبار العالم على صحيفة من لوح وطبشور في متناول القراء بليبيريا

تمارين الوجه كفيلة بجعلكِ أصغر عمرا

البحرينيون يعودون إلى أعماق البحر بحثا عن اللؤلؤ

إطلاق الرصاص تقليد عشائري يكدر أجواء العراقيين

وداعا للمرايا الخارجية في السيارات وأهلا بالكاميرات

سرقة أغلى زجاجة فودكا في العالم

متاجر تستضيف زبائنها ليلة كاملة

كيت بلانشيت تترأس لجنة تحكيم كان 2018

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا