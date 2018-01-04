أنقرة تستنكر إدانة القضاء الأميركي لمصرفي تركي

الخارجية التركية تدين القرار الأميركي 'الجائر والمؤسف' معتبرة أنه تدخل في الشؤون الداخلية لتركيا بشكل غير مسبوق.

العرب

أنقرة: قرار 'جائر ومؤسف'

انقرة - هاجمت انقرة بعنف الخميس ادانة محكمة في نيويورك لمصرفي تركي بالتورط في مخطط لمساعدة ايران على الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنه بهذا القرار الذي صدر الاربعاء "تدخلت (...) المحكمة الأميركية في الشؤون الداخلية لتركيا بشكل غير مسبوق".

واضاف البيان ان هذا القرار "الجائر" يستند إلى "(أدلة) مزعومة خاطئة ويمكن استغلالها سياسيا"، داعيا المحكمة إلى التراجع عن قرارها الذي يشكل "عارا على القضاء".

ودانت محكمة في نيويورك الاربعاء المصرفي التركي محمد هاكان اتيلا بتهمة التورط في مخطط لمساعدة ايران على الالتفاف على العقوبات الأميركية، في قضية أدت إلى توتر في العلاقات بين انقرة وواشنطن.

ووجدت هيئة المحلفين هاكان اتيلا نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق بنك" (بنك الشعب) التركي الحكومي مذنبا بخمس تهم بالاحتيال المصرفي والتآمر.

وجرت المحاكمة الفدرالية بناء على شهادة رجل الأعمال التركي الايراني رضا ضراب الذي أصبح شاهدا للحكومة بعد إقراره بتورطه كوسيط أساسي لتجارة اقليمية معقدة لكن مربحة كانت تسمح لايران عبر المصرف الحكومي التركي "خلق بنك" بضخ مليارات اليورو من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب.

وفي شهادته، وصف ضراب برنامجا متشعبا قال إنه انطوى على رشى لمسؤولين بالحكومة التركية وإنه جرى تنفيذه بمباركة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واعتبرت وزارة الخارجية التركية أن القضية استندت إلى أدلة زائفة يمكن استغلالها سياسيا.

وكان ضراب، تاجر الذهب الشهير، وافق على الإدلاء بإفادته بعد توصله إلى اتفاق يقر فيه بأنه مذنب بانتهاك العقوبات الأميركية.

وأفادت تقارير بأن أردوغان كان دعا نظيره الأميركي دونالد ترامب قبل المحاكمة إلى إلغاء التحقيق، موجها انتقادات حادة إلى واشنطن، وواصفا القضية بأنها "مؤامرة" تهدف إلى إلحاق الضرر بتركيا.