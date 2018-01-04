طهران تشكو واشنطن للأمم المتحدة

طهران تحتج لدى مجلس الأمن الدولي على التدخل الأميركي في الشأن الإيراني، متهمة واشنطن بانتهاك القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

العرب

طهران: تدخل 'سافر' بذريعة تقديم الدعم للمظاهرات

نيويورك ـ تقدمت إيران إلى الأمم المتحدة بشكوى ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بالتدخل في شؤونها الداخلية فيما يتعلق بالمظاهرات المتواصلة في البلاد.

وقال غلام علي خوشرو، المندوب الإيراني الدائم في الأمم المتحدة، في خطاب أرسله، الأربعاء، إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، إن الحكومة الأميركية زادت من تدخلاتها السافرة في شؤون إيران بذريعة تقديم الدعم للمظاهرات.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المندوب القول في الرسالة إن "الإدارة الأميركية الجديدة لا ترى أي حدود في انتهاك جميع ثوابت وقواعد القانون الدولي السائدة".

وتابع :"قامت الإدارة في الأيام الأخيرة، بتوجيه من رئيس هذا البلد، بمواصلة إجراءاتها التدخلية في الشأن الداخلي الإيراني بكل وقاحة ... بذريعة دعم احتجاجات متفرقة انحرفت في العديد من الحالات من قبل متسللين نحو العنف الأعمى والتخريب الواسع والقتل غير المبرر".

واتهم المندوب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالدعوة إلى "التخريب من خلال تغريداته المكررة المثيرة للسخرية".

وشدد على أن "إجراءات التدخل الصارخة التي تجري الآن من قبل الحكومة الأميركية تتناقض مع قواعد القانون الدولي وتتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة".

ودعا جميع الدول إلى "إدانة هذه السياسات والتصريحات الخطيرة"، وطالب الولايات المتحدة بالعمل بمسؤولية وأن تبقي ملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

كان ترامب، الذي دأب منذ بداية الاحتجاجات نهاية الأسبوع الماضي على نشر تغريدات داعمة للاحتجاجات، كتب تغريدة جديدة الإربعاء على حسابه على موقع تويتر، قال فيها :"كل الاحترام لشعب إيران في سعيه لاستعادة حكومته ... سترون دعما عظيما من الولايات المتحدة في الوقت المناسب !".

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، تظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق) احتجاجا على غلاء المعيشة، تحولت قي وقت لاحق إلى احتجاجات تطلق شعارات سياسية.

وامتدت التظاهرات فيما بعد لتشمل مناطق مختلفة بينها العاصمة طهران، مخلفة 24 قتيلا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف شخص من المحتجين.