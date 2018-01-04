الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10859

 عن العرب الاتصال بنا English
الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10859

روسيا تنفي تدمير طائرات لها في هجوم بسوريا

تقرير يؤكد أن أكبر خسارة تتكبدها روسيا في العتاد العسكري منذ أن بدأت حملة الضربات الجوية تتمثل في إصابة أكثر من عشرة عسكريين.

العرب  [نُشر في 2018/01/04]

أكبر خسارة لروسيا

موسكو - نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية نفيها الخميس تقريرا لصحيفة كوميرسانت عن تدمير سبع طائرات روسية في هجوم شنه مسلحون من المعارضة السورية على قاعدة حميميم يوم 31 ديسمبر.

وأضافت تاس نقلا عن الوزارة أن جنديين روسيين قتلا في هجوم نفذه مقاتلو المعارضة بقذائف مورتر على القاعدة.

وكانت صحيفة كومرسانت اليومية الروسية ذكرت نقلا عن مصدرين مساء الأربعاء أن سبع طائرات روسية على الأقل دمرت عندما أطلق مسلحون من المعارضة قذائف على قاعدة حميميم الجوية السورية في 31 ديسمبر.

وقال التقرير إنه في أكبر خسارة تتكبدها روسيا في العتاد العسكري منذ أن بدأت حملة الضربات الجوية في خريف العام 2015، أصيب أيضا أكثر من عشرة عسكريين في الهجوم الذي نفذه "إسلاميون متطرفون".

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني نقلا عن مصدرين "دبلوماسيين- عسكريين" إن القصف دمر ما لا يقل عن أربع قاذفات من الطراز سوخوي-24 ومقاتلتين من الطراز سوخوي-35 إس وطائرة نقل من الطراز أنتونوف-72 فضلا عن مستودع ذخيرة.

وأضافت كومرسانت أن وزارة الدفاع الروسية لم تعلق على التقرير. ولم تتمكن رويترز من الاتصال بالوزارة.

وفي وقت سابق الأربعاء قالت الوزارة إن طائرة هليكوبتر من الطراز مي-24 سقطت في سوريا يوم 31 ديسمبر بسبب عطل فني وإن طياريها قتلا.

وبدأت روسيا في الشهر الماضي تأسيس وجود دائم في قاعدة حميميم وقاعدة بحرية في طرطوس برغم أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بخفض "كبير" في عدد القوات في سوريا بعدما أعلن أن مهمتهم اكتملت إلى حد بعيد.

العالم الآن

روسيا تنفي تدمير طائرات لها في هجوم بسوريا

2018-01-04

طهران تشكو واشنطن للأمم المتحدة

2018-01-04

العميد طارق صالح ينفي مقتله برصاص الحوثيين

2018-01-04

أنقرة تستنكر إدانة القضاء الأميركي لمصرفي تركي

2018-01-04

ارتفاع حصيلة القتلى من المدنيين في الغوطة الشرقية

2018-01-04

غضب فلسطيني وتحذيرات إسرائيلية إزاء مشروع قانون 'إعدام الفلسطينيين'

2018-01-04

محامي ترامب يطالب بانون بالكف عن إفشاء معلومات

2018-01-04

احتجاجات إيران تشكل تهديدا لروحاني ورجال الدين

yesterday 08:20:13

فرنسا 'قلقة' من تزايد ضحايا الاحتجاجات في إيران

yesterday 06:52:36

ترامب يساوم الفلسطينيين بوقف المساعدات

yesterday 07:06:23

:: اختيارات المحرر

الشاشة المصرية عادت لتستقبل أفلام المقاولات

'زواج النفس' موضة جديدة تجتاح عالم منظمي حفلات الزفاف

محكمة ترغم طبيبا على سداد نفقات تعليمه لوالدته

زواج الأمير هاري ينعش الاقتصاد البريطاني

يوم للسدارة الفيصلية في مهرجان الأشقاء

لماذا لا تفضل المرأة أن تكون تحت قيادة بنات جنسها

العلاج المثلي طب بديل فعلا أم مجرد وهم

كيف تساعد التقنية المكفوفين في حياتهم اليومية

تعاطي الدواء في وقت خاطئ يؤثر على نجاعته

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا