الاحتجاجات تؤثر في الدولة العميقة لكن روحاني أكبر الخاسرين

كان الاقتصاد الورقة الرابحة للرئيس الإيراني حسن روحاني في سباق الانتخابات الرئاسية، والتي فاز فيها بولاية ثانية على حساب مرشح المتشددين. لكن، وبخلاف ولايته الأولى، أظهر روحاني ميلا نحو تيار المحافظين أكثر من تيار الإصلاحيين، بينما كان الناخبون يرون فيه المخلص من الغلاء الذي استشرى في البلاد قبل عدة سنوات والمصلح الذي سيقلص من القيود على الحريات ويتدارك سوء عهد سلفه المثير للجدل أحمدي نجاد. وفيما ارتفعت خلال ولايته الأولى نسبة الإعدامات في إيران مسجلة رقما قياسيا، ارتفعت منذ الأشهر الأولى لولايته الثانية مستويات تضخم غير مسبوقة في البلاد التي تشهد إجراءات تقشّف ورفع الأسعار.

العرب

صورة مختلفة من مشهد

طهران - تعيش العديد من المدن الإيرانية منذ نحو أسبوع على وقع احتجاجات تختلف حدتها من مدينة إلى أخرى رفضا لإجراءات التقشف ورفع الأسعار على العديد من السلع الرئيسية وانتهت منددة بالنظام وسياسته التي تصرف أموال الإيرانيين على مشاريع سياسية وعسكرية خارجية لا تفيدهم في شيء بل عادت عليهم بالعزلة وعداء الجيران ومضاعفة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

لاذ النظام بنظرية المؤامرة لتفسير هذه الاحتجاجات، إلا أن عودة بضعة أشهر إلى الوراء تكشف زيف الادعاء بأن أطرافا خارجية تقف وراء ثورة الإيرانيين على تردي وضعهم في ظل حالة بطالة مستشرية ورفع الدعم عن عدد من المواطنين وسياسة تقشف زادت من حالة الغلاء ومن عدد الجوعى والفقراء في البلاد.

في شهر أبريل 2017، توقع وزير الأمن الإيراني السابق حيدر مصلحي أن تشهد بلاده اضطرابات خلال مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية (19 مايو 2017)، وحذّر من أن “هذه المرة ستكون أقوى مما كانت عليه عام 2009”.

وفي تلك الفترة كانت الحرب على أشدها بين الإصلاحيين والمحافظين ضمن التنافس على الانتخابات الرئاسية، وضمن ذلك سرّبت كل جهة عبر وسائلها الإعلامية مجموعة من التقارير تكشف عن نسبة فساد هائلة تنخر أسس النظام بكل مؤسساته وجهاته، من بيت الولي الفقيه إلى موظفي الحكومة.

وصلت الفضائح ذروتها من خلال التراشق بين الرئيس حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني. اتهم لاريجاني روحاني بتلقي الدعم المالي في حملته الانتخابية عام 2013 من رجل الأعمال بابك زنجاني الذي حكم القضاء الإيراني بإعدامه بعد اتهامه بسرقة أموال تقدر بـ27 مليار دولار من مبيعات النفط الإيراني. وردّ أنصار روحاني بكشف وثائق تدين صادق لاريجاني بإيداع مبالغ حكومية تقدر بمئات الملايين من الدولارات في 63 حسابا تابعا له؛ وهذه الأموال هي قيمة الكفالات المالية التي يدفعها المتهمون.

معدل البطالة الحالي في إيران يفوق 12 بالمئة، بينما وصلت النسبة في بعض المدن ومنها في محافظتي كرمانشاه (الكردية) والأحواز (العربية) وبلوشستان إلى 60 بالمئة

ولم يكد روحاني يهنأ بفوزه بولاية ثانية، حتى ظهرت على السطح قضية الرواتب الضخمة لموظفين في الحكومة، حيث كشفت تقارير أن رواتب كبار الموظفين، خاصة المسؤولين التنفيذيين في مؤسسات مالية وتأمينية تابعة للدولة، وصلت إلى 50 ضعف الحد الأدنى للأجور، في وقت ترتفع فيه نسبة البطالة ويدفع الفقر العائلات إلى بيع أبنائها وأعضاء من أجسادها وبعضهم لم يجد غير السكن في المقابر بسبب الغلاء وتدهور الوضع.

وفي مطلع 2017، نظمت مجموعة مكونة من 200 شخص، من ضحايا مؤسسة “کاسبين” (قزوين) للقروض، إحدى شركات التمويل والإقراض المفلسة،، مظاهرة احتجاجية أمام البنك المركزي الإيراني في طهران.

على خليفة ذلك، قدّم 130 نائبا مساءلة برلمانية إلى مجلس الشورى الإيراني بخصوص الرئيس روحاني إلا أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات لمعالجة مشاكل المواطنين الذين فقدوا أموالهم في مؤسسات الائتمان.

ودفع عدم اتخاذ الحكومة الإيرانية خطوات تجاه حل مشكلة ضحايا مؤسسة کاسبين للقروض ضحايا شركات أخرى إلى الانضمام إلى المتظاهرين. حيث قام بعض المتظاهرين بإضرام النيران في بعض المكاتب التابعة للمؤسسات المذكورة.

ظروف صعبة

حاول روحاني منذ توليه الرئاسة كبح جماح التضخم والقضاء على البطالة، إلا أن ذلك كان صعبا نتيجة لشح الاستثمارات. وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي في أكتوبر الماضي أن نسبة البطالة في بعض مدن بلاده وصلت إلى 60 بالمئة. وقال فضلي في تصريحات صحافية إن نسبة البطالة الحالية في إيران تفوق 12 بالمئة، بينما وصلت النسبة في بعض المدن ومنها في محافظتي كرمانشاه (الكردية) والأحواز (العربية) وبلوشستان إلى 60 بالمئة.

والشهر الماضي، أعلنت إيران عن موازنة العام المالي 2018 بقيمة إجمالية تبلغ 341 مليار دولار، دون عجز. وتتضمن الموازنة تعزيز الإيرادات عبر رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 50 بالمئة، ورفع الدعم عن العائلات الفقيرة بنسب متفاوتة. وبدا واضحا أن ذلك الدافع الرئيسي وراء خروج الإيرانيين والاحتجاج في الشوارع، في وقت فشلت فيه الحكومة في احتواء نسب التضخم وخفض نسب البطالة. وتحتاج السوق الإيرانية لخفض نسب البطالة إلى 800 ألف فرصة عمل جديدة سنويا، وهو أمر غير ممكن حاليا.

تراكم سنوات من الفقر والتهميش والفساد وراء الانفجار الشعبي

ومثل هذا القلق الاجتماعي والشكوى من البطالة والفقر ليس أمرا جديدا على الإيرانيين ولا على النظام ومختلف الحكومات التي مرت على البلاد، إصلاحية أو محافظة، لكن في الماضي كان يمكن إخماد هذا التذمر الاجتماعي برفع شعار الموت لأميركا والتحجج بالعقوبات الاقتصادية، أما اليوم فتغير الوضع كثيرا بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015 وكسر العزلة عن إيران والصفقات التي عقدت بين إيران والدول الأوروبية على إثر ذلك.

شعلة الاحتجاجات

لا شك في أن سنوات العقوبات أثرت على الاقتصاد الإيراني، خصوصا في ظل غياب الاستثمارات الخارجية، لكن ليس ذلك السبب الوحيد في عدم نجاح الحكومة في النهوض بالواقع الاقتصادي، بل هناك أسباب أخرى تستفز الرأي العام الإيراني، الذي ولئن اقتنع بحجة العقوبات فإنه لم يقبل أن يكون الجزء الأكبر من الاقتصاد الإيراني تحت سيطرة كيانات الدولة العميقة؛ المؤسسات التابعة للمرشد الأعلى وشركات الحرس الثوري.

وكان روحاني صرح عند الحديث عن الميزانية السنوية في فبراير من العام الماضي بمقدار الأموال التي تذهب إلى المؤسسات الدينية غير الخاضعة للتدقيق والمساءلة والمراكز البحثية المرتبطة بها، إضافة إلى المؤسسات المقربة من السلطة.

وكانت هذه المؤسسات المستفيد الأكبر من سياسة خوصصة الاقتصاد، حيث تم تحويل قرابة 90 بالمئة من المؤسسات والمشاريع الحكومية إلى شركات ومشاريع تابعة للمرشد الأعلى والحرس الثوري، ومن أهم هذه الشركات شركة “ستاد” التي تقدر ممتلكاتها بـ95 مليار دولار والتي تعود ملكيتها للمرشد الأعلى علي خامنئي المصنف على قائمة عشر أغنى شخصيات العالم، فيما يسيطر الحرس الثوري على شركات النفط والتجارة وصناعة السلاح وغير ذلك من المجالات.

وتمكّن المداخيل المتأتية من هذه المؤسسات من سيطرة الدولة العميقة، حيث مكنتها من تطوير نظام محسوبية ضمن ولاء الملايين من الإيرانيين لدعم تحركاتها السياسية؛ وهؤلاء هم من لجأت إليهم بعد تصاعد الاحتجاجات وفشل السلطات في قمعها، ليخرجوا بعد أسبوع في مظاهرات مضادة لدعم هذا النظام والتنديد بالاحتجاجات لكن أصوات هؤلاء المؤيدين ضاعت وسط قوة حجة المتظاهرين.

السلطات تشعر بالقلق خشية أن تقوض هذه الاضطرابات المؤسسة الدينية وتريد القضاء على الاحتجاجات سريعا

يدرك المطلعون على الشأن الإيراني أن الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في إيران، كانت موجهة بصورة مطلقة ضد النظام العام في البلد، وليس فقط ضد الفساد المالي والوظيفي والطبقي بصورة منعزلة. ومدينة مشهد التي شهدت احتجاجات واسعة في الأيام الماضية، هي ثاني أكبر المدن الإيرانية، وتتمتع بمزايا لا تتوفر لغيرها من المدن، فهي مدينة تعتمد بشكل مباشر على السياحة الدينية لوجود ضريح الإمام الرضا. وتأثرت المدينة بأحداث مهاجمة السفارة السعودية في طهران، وقطع السعودية علاقاتها مع إيران إثر الهجوم، حيث توقفت الرحلات والزيارات الدينية التي كانت تقوم بها أفواج الزائرين من بلدان الخليج العربي والجزيرة العربية.

ويمكن إضافة سببين آخرين؛ أولهما أن البنوك التي أعلنت إفلاسها في إيران مؤخرا، جلها من مدينة مشهد، ففقد الكثير من أهالي المحافظة أموالهم فيما لم تقم الحكومة الإيرانية بتعويض المتضررين. والسبب الثاني، قد يكون في خسارة 160 ألف عائلة مشهدية أموالها في مشروع شانديز السكني، عبر عملية احتيال واسعة تشير أصابع الاتهام إلى تورط مسؤولين متنفذين بالنظام فيها.

ويقول مسؤولون كبار بالحكومة الإيرانية إن السلطات تشعر بالقلق خشية أن تقوض هذه الاضطرابات المؤسسة الدينية وتريد القضاء على الاحتجاجات سريعا. لكن الخاسر الأكبر قد يكون الرئيس حسن روحاني. ولكن حتى إذا تم قمع الاضطرابات، من المستبعد أن تتبدد مطالب عشرات الآلاف من شباب الطبقة العاملة الغاضبين الذين نزلوا إلى الشوارع.