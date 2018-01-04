الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10859

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الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10859

الصين تسعى لقيادة الذكاء الصناعي في العالم

400 شركة ستتمركز في مجمع الذكاء الصناعي الجديد بإنتاج سنوي يصل إلى 7.5 مليار دولار.

العرب  [نُشر في 2018/01/04، العدد: 10859، ص(10)]

بكين تضع تطوير الذكاء الصناعي كأولوية قصوى

بكين (رويترز) – كشفت الحكومة الصينية أمس أنها تخطط لبناء مجمع لأبحاث الذكاء الصناعي بتكلفة تصل إلى 2.12 مليار دولار في غرب العاصمة بكين في إطار سعي البلاد لتحقيق طموح الريادة العالمية في هذا المجال بحلول عام 2025.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) عن تقرير للسلطات في حي مينتوغوه في بكين تأكيده أن المجمع سيضم ما يصل إلى 400 شركة بإنتاج سنوي يصل إلى 7.5 مليار دولار.

وأضافت أن مجموعة تشونغوانغسوان للتنمية مطورة المشروع ستبحث عن شراكة مع جامعات أجنبية وستبني معملا للذكاء الصناعي “على المستوى المحلي” في المنطقة.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين من مجموعة تشونغوانغسوان للتنمية وممثلين من حي مينتوغوه للتعليق. وتأتي خطة الصين لتطوير قطاع الذكاء الصناعي في ظل تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن بشأن التطبيقات التنافسية للذكاء الصناعي في التكنولوجيا العسكرية.

وتقول الحكومة الصينية إنها تسعى لتعزيز الصناعة المحلية في قطاع الذكاء الصناعي ليصل إلى أكثر من 22.5 مليار دولار بحلول عام 2020 وإلى 60 مليار دولار بحلول عام 2025.

كشفت الصين عن سلسلة خطط لدعم الكفاءات والاستثمارات والأبحاث في القطاع وحثت شركات القطاع العام والخاص والشركات العسكرية على التعاون بشأن تحقيق الأهداف الوطنية للذكاء الصناعي المذكورة في خارطة طريق التنمية المعلنة في عام 2017.

كما جذب قطاع الذكاء الصناعي المزدهر في الصين شركات أجنبية أيضا حين أعلنت شركة غوغل الشهر الماضي أنها ستطلق فريقا للذكاء الصناعي يتخذ من بكين مقرا له ويركز على كفاءات البحث المحلية رغم أن الصين مازالت تحجب محرك البحث الأميركي العملاق.

وقال تقرير شينخوا أمس إن مجمع أبحاث الذكاء الصناعي الجديد سيركز على جذب الشركات العاملة في مجال البيانات والكشف الحيوي والتعليم المتعمق والحوسبة السحابية.

وأعلنت بكين في الآونة الأخيرة خططا لإنشاء منطقة للقيادة الذاتية في ضواحي العاصمة مخصصة لاختبار وتطوير سيارات ذاتية القيادة محلية.

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