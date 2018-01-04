سامباولي يقوم بجولة أوروبية استعدادا للمونديال

المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني يتوجه برفقة مساعده سيباستيان بيكاسيسي والمعد البدني خورخي ديسيو، إلى إسبانيا كمحطة أولى في جولته الأوروبية التي ستشمل أيضا إيطاليا وإنكلترا وفرنسا.

العرب

رحلة تكتيكية

بوينس آيرس- توجه المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، خورخي سامباولي، إلى أوروبا الثلاثاء برفقة مساعديه من أجل الاجتماع مع اللاعبين المنضمين لفريقه الذي يخوض نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن سامباولي توجه برفقة مساعده سيباستيان بيكاسيسي والمعد البدني لمنتخب الأرجنتين، خورخي ديسيو، إلى إسبانيا كمحطة أولى في جولته الأوروبية التي ستشمل أيضا إيطاليا وإنكلترا وفرنسا.

ويزور المدرب الأرجنتيني خلال تواجده في إسبانيا مدن مدريد وإشبيلية وبرشلونة، حيث من المقرر أن يلتقي مع قائد فريقه، النجم ليونيل ميسي، ولاعبين آخرين.

وعقب انتهاء جولته في إسبانيا سيتوجه سامباولي إلى إنكلترا لزيارة مدن لندن وليفربول ومانشستر، وذلك قبل أن يتوجه إلى مدينتي ميلانو وتورينو في إيطاليا وأخيرا إلى العاصمة الفرنسية باريس.

لقاءات مثمرة كشفت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية أن سامباولي سيجتمع في تورينو مع هداف نادي يوفنتوس، غونزالو هيغواين، الذي قد يضمه إلى صفوف الأرجنتين في مارس المقبل لخوض مباراتين وديتين في ذلك الشهر استعدادا للمونديال الروسي.

وبالإضافة إلى اجتماعه باللاعبين، سيلتقي سامباولي في إنكلترا مع بعض المدربين أيضا مثل بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، وماوريسيو بوكيتينيو، مدرب توتنهام، وجوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد.

وخلال جولته الأوروبية سيحضر المدرب الأرجنتيني تسع مباريات من بينها لقاءات برشلونة أمام ليفانتي وإشبيلية أمام بتيس وتوتنهام أمام إيفرتون وليفربول أمام مانشستر سيتي ويوفنتوس أمام جنوه وميلان أمام لاتسيو.

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الرابعة في مونديال روسيا بجانب منتخبات كرواتيا ونيجيريا وإيسلندا. ويستهل المنتخب الأرجنتيني مشواره في هذا المونديال أمام إيسلندا في 16 يونيو بالعاصمة الروسية موسكو.

من ناحية أخرى قال لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه لن يتجه إلى التدريب في حالة اعتزاله اللعب نهائيا. وفي تصريح صُحفي أكد ميسي “بعد اعتزالي لن أتجه إلى التدريب، قد أغير رأيي في المستقبل”.

وأضاف “ما زلت في حاجة إلى التطور في بعض الأشياء التي تخص كرة القدم، ربما ركلات الترجيح، أعتقد أنني في حاجة إلى التدرب عليها أكثر”.

خافيير هيرنانديز: نريد أن نقدم أفضل ما لدينا والوصول إلى النهائي والفوز بلقب المونديال

وأوضح “في منزلي لا نتحدث كثيرا عن كرة القدم، لا بد أن يكون هناك حدث خاص عن برشلونة أو منتخب الأرجنتين لكي يدور حوله النقاش في المنزل”.

وأردف قائلا “أعيش حياة مثالية من وجهة نظري، أتمنى فقط أن أستطيع السير مع عائلتي بدون أن يوقفني الجمهور في كل خطوة، شعور الأبوة هو أفضل شعور عشته في حياتي”.

واتفق منتخب إسبانيا رسميا على إقامة مباراة ودية في 27 مارس المقبل أمام منتخب الأرجنتين. وأعلن الاتحاد الإسباني في تقرير نشرته صحيفة ماركا إقامة اللقاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الأرجنتين يوم الـ23 من الشهر ذاته منتخب إيطاليا في مدينة نيس الفرنسية بينما يحل منتخب إسبانيا ضيفا على المنتخب الألماني في اليوم نفسه بمدينة دوسلدورف.

ويقع المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية بجوار منتخبات البرتغال والمغرب وإيران بينما يقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات كرواتيا ونيجيريا وإيسلندا.

طموح شديد في سياق متصل أكد المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز “تشيتشاريتو”، لاعب ويستهام الإنكليزي، أن طموحه مع منتخب بلاده لا يتوقف عند بلوغ دور الثمانية لمونديال 2018 بروسيا بل يتعداه إلى الوصول إلى نهائي هذه البطولة والفوز بها أيضا.

وقال هيرنانديز “لا نتطلع فقط إلى بلوغ دور الثمانية، لا نرغب في وضع حد لطموحاتنا، نرغب في الوصول إلى أعلى قمة نستطيع الوصول إليها لأننا ندرك أننا نمتلك القوة، نريد أن نقدم أفضل ما لدينا والوصول إلى النهائي والفوز بالمونديال”.

وأضاف “سنحظى بوقت كاف للاستعداد خلال الأشهر الستة القادمة، وسنخوض مباريات كثيرة خلال الشهر الذي يسبق انطلاق منافسات كأس العالم، وهي المباريات التي ستكون مصيرية حيث ستساعدنا على الوصول إلى اللياقة الفنية المطلوبة وبلوغ المستوى الأفضل”.