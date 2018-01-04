الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10859

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الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10859

ليفربول يبدي مرونة للتخلي عن كوتينيو

إدارة ليفربول تدرك أن اللاعب فليبي كوتينينو يسعى إلى الرحيل وستكون قيمته 110 ملايين يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو أخرى في صورة متغيرات.

العرب  [نُشر في 2018/01/04، العدد: 10859، ص(23)]

التزام أخلاقي

لندن- كشفت تقارير صحافية إسبانية أن نادي ليفربول الإنكليزي عدل من خطابه في ما يخص لاعبه البرازيلي فليبي كوتينيو، حيث أصبح الآن أكثر مرونة في مسألة بيعه في موسم الانتقالات الشتوية الحالي أو الوصول إلى اتفاق مع أحد الأندية حول انتقال اللاعب إليه في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “أ س” الإسبانية إن تجديد ليفربول لتعاقده مع اللاعب هو احتمال مستبعد، حيث أن النادي الإنكليزي يدرك أن كوتينينو يسعى إلى الرحيل وأن برشلونة مهتم بالحصول على خدماته بجانب المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان خلال العام 2018.

وقرر ليفربول في الصيف الماضي إغلاق الأبواب أمام رحيل كوتينيو لعدة أسباب، أبرزها كان عدم إعطاء فرصة للاعبين آخرين داخل الفريق مثل روبرتو فيرمينو وساديو ماني في المستقبل لاستغلال الموقف والمطالبة بالرحيل أيضا.

هذا بالإضافة إلى أن رحيل تشابي ألونسو وخافيير ماسكيرانو ولويس سواريز في وقت سابق أضر بمسيرة النادي، الذي ينظر إلى كوتينيو على أنه أحد عناصره الرئيسية التي يحتاجها في صراعه على لقب الدوري الإنكليزي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه لم يصل إلى ليفربول حتى الآن أي عرض من برشلونة لشراء كوتينيو، ولكنه سيصل في القريب وستكون قيمته 110 ملايين يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو أخرى في صورة متغيرات.

ويرى جوسيب ماريا باتوميو، رئيس نادي برشلونة، أنه يرتبط بالتزام أخلاقي مع اللاعب البرازيلي بعد المجهود والمحاولات الحثيثة التي قام بها الأخير من أجل الانتقال إلى صفوف ناديه، كما أن نجمي برشلونة ميسي وسواريز يرحبان كثيرا بانضمام كوتينيو إلى الفريق.

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