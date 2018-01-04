الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10859

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الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10859

زواج الأمير هاري ينعش الاقتصاد البريطاني

شركة 'براند فاينانس' للاستشارات تتوقع أن يجلب حفل الزفاف 680 مليون دولار مع تدفّق السياح على البلاد.

العرب  [نُشر في 2018/01/04، العدد: 10859، ص(24)]

الزواج الأمير هاري وميغان ماركل في 19 مايو المقبل

لندن – تشير توقّعات إلى أن زواج الأمير هاري من خطيبته الممثلة الأميركية ميغان ماركل سيضخ 500 مليون جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني مع تدفّق السياح على البلاد واحتفال البريطانيين.

وهاري هو حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وترتيبه الخامس على عرش البلاد. وسيتم الزواج في 19 مايو المقبل في كنيسة سان جورج بقلعة وندسور.

ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطني كان شهر أبريل عام 2011 الذي تزوج فيه الأمير وليام، الشقيق الأكبر للأمير هاري، من كيت ميدلتون قد شهد زيادة عدد السياح بواقع 350 ألفا مقارنة مع عدد السياح في نفس الشهر من عام 2010. وتكهنت شركة “براند فاينانس” للاستشارات أن تحدث زيادة مشابهة في مايو المقبل.

وأضافت الشركة أنه من المتوقّع أن يجلب حفل الزفاف في المجمل نحو 500 مليون جنيه إسترليني (680 مليون دولار).

وقال ديفيد هاي المدير التنفيذي للشركة “نعتقد أن السياحة والسفريات والفنادق ستحقق 200 مليون جنيه تقريبا".

وتابع أن حفل الزفاف سيكون بمثابة إعلانات مجانية عن بريطانيا في أنحاء العالم حجمها نحو مئة مليون إسترليني.

وقال أندرو لي مدير فندق “هارت آند جارتر” المواجه لقلعة وندسور إن الزفاف سيحدث “انتعاشا كبيرا للاقتصاد. من الرائع أن نرى أناسا كثيرين هنا من أجل الزفاف وبالتأكيد استضافة الحفل ذاته”.

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