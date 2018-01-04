زيدان يجدد رفضه لطلب بيريز

المدير الفني لريال مدرير يرفض عرض رئيس النادي بالتعاقد مع مهاجم جديد ويعطي الضوء الأخضر لإدارة ناديه، للتعاقد مع كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى أتلتيك بيلباو.

العرب

كيبا سيكون منافسا قويا لكيلور نافاس

مدريد- كشفت تقارير صُحفية أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عقد اجتماعا مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، والمدير العام، خوسيه أنخيل سانشيز، لمناقشة الصفقات المحتملة في الميركاتو الشتوي.

وعرض بيريز وسانشيز على زيدان فكرة التعاقد مع مهاجم جديد، هذا الشهر، إلا أن المدرب أكد لهما مجددا أنه لا يريد ذلك، حيث سيكتفي بالثلاثي غاريث بيل، وكريستيانو رونالدو، وكريم بنزيمة، حتى نهاية الموسم الحالي، علما بأن الأخير سيغيب ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، بسبب الإصابة.

إن هذا يعني ابتعاد ريال مدريد عن ضم ماورو إيكاردي، نجم إنتر ميلان، خلال الشهر الجاري، بالتزامن مع تصريحات اللاعب الأرجنتيني، مؤخرا، بأنه سعيد مع النيراتزوري، ولا يفكر في الرحيل حاليا.

من ناحية أخرى، أعطى زيدان الضوء الأخضر لإدارة ناديه، للتعاقد مع كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى أتلتيك بيلباو، من خلال دفع الشرط الجزائي في عقده، والمقدر بـ20 مليون يورو.

ويأمل زيدان أن يكون كيبا منافسا قويا لكيلور نافاس، في حراسة المرمى، على الرغم من أن الخطة الأساسية هي أن يشارك حارس بيلباو في مباريات الكأس، فيما سيكون على كيكو كاسيا أن يقرر ما إذا كان سيبقى مع النادي الملكي، لنهاية الموسم، أم سيرحل هذا الشهر.