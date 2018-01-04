الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10859

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الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10859

محكمة ترغم طبيبا على سداد نفقات تعليمه لوالدته

المحكمة العليا في تايوان ترى أنه ينبغي على طبيب الأسنان أن يحترم العقد الذي وقّعه مع والدته قبل 20 سنة ويدفع لها 626 ألف دولار أميركي.

العرب  [نُشر في 2018/01/04، العدد: 10859، ص(24)]

الابن تشو مطالب بتقديم أكثر من نصف عائدات العيادة لوالدته

تايبيه – أجبرت المحكمة العليا في تايوان طبيب أسنان في الحادية والأربعين من العمر على دفع 22.33 مليون دولار محلي (626 ألف دولار أميركي) لوالدته تعويضا عن المال الذي أنفقته في سبيل تربيته.

وترى أعلى سلطة قضائية في الجزيرة أنه ينبغي على الرجل الذي يحمل شهرة تشو أن يحترم العقد الذي وقّعه مع والدته قبل 20 سنة، والذي التزم بموجبه بالتعويض لها مقابل ما صرفته عليه طيلة فترة تعليمه.

وكانت السيدة التي تقدمت بالشكوى وتمت الإشارة إليها باسم السيدة لو قد ربّت لوحدها ولديها بعد طلاقها من زوجها سنة 1990.

وقد كانت تملك عيادة لطب الأسنان، وأبرمت عقدا مع ابنيها عند بلوغهما العشرين من العمر ينصّ على واجب تخصيصهما 60 بالمئة من الأرباح الصافية للعيادة لوالدتهما المسنة لقاء تسليمها لهما في هذه العيادة حتى تضمن دخلا يساعدها على العيش ما تبقى من عمرها.

وتقدّمت لو بشكوى قبل 8 سنوات بعد رفض ولديها الإيفاء بالتزامهما.

وقبل ابنها البكر بعد فترة أن يسدد لها قسطا من المبلغ للتخلص من تتبعاتها العدلية له، غير أن الابن الأصغر تشو اعتبر أن هذا العقد مخالف للعرف القاضي بتكبّد الوالدين تكاليف تربية أولادهما التي لا تقاس بمبالغ مالية وأصر على موقفه الرافض لدفع المال لوالدته، مؤكدا أنه غير ملزم بذلك ولا شيء يدفعه لتقديم أكثر من نصف عائدات العيادة لوالدته.

وأيّدت محاكم أدنى درجة رأيه قبل أن تبتّ المحكمة العليا الثلاثاء الماضي لصالح السيدة لو.

واعتبرت السلطة القضائية العليا أن السيد تشو كان بالغا وقت توقيع العقد، وأن مهنته كطبيب أسنان تخوّله تسديد هذه النفقات بدل الإصرار على موقفه وجر والدته إلى قاعات المحاكم والتنقل بين المحامين.

وتجدر الإشارة، إلى أنه غالبا ما تتصدر الأخبار في الصين قضايا إهمال أبناء لأهل كبار في السن يعيشون في ظروف بائسة، حيث جرى العرف على أن يتكفل الأولاد رعاية الوالدين مع تقدمهما في السن.

ويطالب البعض بقانون يعاقب البالغين الذين لا يهتمون بأهلهم وإجبارهم على دفع تعويضات لهم.

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