أبرز تغريدات العرب: أكثر من 20 قناة فضائية عراقية ستُغلق في حال نجحت الثورة الإيرانية

العرب

AlyaaGad@

امنعوا قيام حرب في حوض النيل بكل الطرق يا مصريين، وأول خطوة لمنعها هي إسكات أبواق البذاءة الإعلامية. #سد_النهضة.

IraqSurveys@

إن القرار الأميركي بغزو العراق وتغيير المنطقة كان قرارا استراتيجيا وعليه يجب أن تكون هزيمة مشروعة نتائجها استراتيجية هذه لعبتنا وسننتصر!

faouri86@

"إن كل تدين يجافي العلم ويخاصم الفكر ويرفض عقد صُلح شريف مع الحياة.. هو تدين فقد كل صلاحيته للبقاء.

observer_2012@

الولادة الأولى هي الولادة الجسدية، والولادة الثانية حين تخرج من منظومة الميراث الآبائي...

samerabuhawash@

أولئك الذين يذهبون إلى حديقة الحيوانات، فقط لكي يستفزوا الحيوانات الموجودة في الأسر ويسخروا منها، ألا يستحقون حديقة حيوانات تخصهم؟

mayaltaha@

القانون طبيب المجتمع كما الطبيب للجسد والنفس (تماما) يعرف طبيعته ويفسر أحواله ويقرأ مآلاته ويتحسس أوجاعه ويداويها ويرصد ما قد يقع له فيتقيه.

2004Noor@

كونك تضحك وتلعب وتطلق الألعاب النارية وسط وحلٍ من الفساد والظلم والخراب فهذا لا يعني أنك عظيم قادر على العيش، بل عديم الشعور بالمسؤولية.

Reemmedhhat1@

لون عينيك إيه؟ أزرق ومن غير لينسيز؟ عسلي ومن دون كذب؟ أسود والله ومن غير قسم؟ حوله وبكل صراحة؟ أنا وائل من المنصورة.

aliamansour@

قبل فترة سيدة من الضاحية تقول إن قيادات "حزب الله” تعقد عليهن للنكاح مقابل مساعدات، وسيدة إيرانية تقول "نبيع أجسادنا" بسبب الجوع هذا ما اقترفته أيدي "أشرف الناس".

asmasaqrq@

تفريغ العربي من هويته مخطط يجري على قدم وساق وبوتيرة متسارعة حسب مخطط بريجنسكي ومن بعده كيسنجر.

ahmedalbasheer1@

أكثر من 20 قناة فضائية (عراقية) ستُغلق في حال نجحت الثورة الإيرانية.. بعد ماكو حوالات من بيروت.

تابعوا

HsnSnlndrc@ حسنو شلندرجي موسيقي تركي