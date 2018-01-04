أبرز تغريدات العرب: أكثر من 20 قناة فضائية عراقية ستُغلق في حال نجحت الثورة الإيرانية

AlyaaGad@
امنعوا قيام حرب في حوض النيل بكل الطرق يا مصريين، وأول خطوة لمنعها هي إسكات أبواق البذاءة الإعلامية. #سد_النهضة.
IraqSurveys@
IraqSurveys@
إن القرار الأميركي بغزو العراق وتغيير المنطقة كان قرارا استراتيجيا وعليه يجب أن تكون هزيمة مشروعة نتائجها استراتيجية هذه لعبتنا وسننتصر!
faouri86@
faouri86@
"إن كل تدين يجافي العلم ويخاصم الفكر ويرفض عقد صُلح شريف مع الحياة.. هو تدين فقد كل صلاحيته للبقاء.
observer_2012@
observer_2012@
الولادة الأولى هي الولادة الجسدية، والولادة الثانية حين تخرج من منظومة الميراث الآبائي...
samerabuhawash@
samerabuhawash@
أولئك الذين يذهبون إلى حديقة الحيوانات، فقط لكي يستفزوا الحيوانات الموجودة في الأسر ويسخروا منها، ألا يستحقون حديقة حيوانات تخصهم؟
mayaltaha@
mayaltaha@
القانون طبيب المجتمع كما الطبيب للجسد والنفس (تماما) يعرف طبيعته ويفسر أحواله ويقرأ مآلاته ويتحسس أوجاعه ويداويها ويرصد ما قد يقع له فيتقيه.
2004Noor@
2004Noor@
كونك تضحك وتلعب وتطلق الألعاب النارية وسط وحلٍ من الفساد والظلم والخراب فهذا لا يعني أنك عظيم قادر على العيش، بل عديم الشعور بالمسؤولية.
Reemmedhhat1@
Reemmedhhat1@
لون عينيك إيه؟ أزرق ومن غير لينسيز؟ عسلي ومن دون كذب؟ أسود والله ومن غير قسم؟ حوله وبكل صراحة؟ أنا وائل من المنصورة.
aliamansour@
aliamansour@
قبل فترة سيدة من الضاحية تقول إن قيادات "حزب الله” تعقد عليهن للنكاح مقابل مساعدات، وسيدة إيرانية تقول "نبيع أجسادنا" بسبب الجوع هذا ما اقترفته أيدي "أشرف الناس".
asmasaqrq@
asmasaqrq@
تفريغ العربي من هويته مخطط يجري على قدم وساق وبوتيرة متسارعة حسب مخطط بريجنسكي ومن بعده كيسنجر.
ahmedalbasheer1@
ahmedalbasheer1@
أكثر من 20 قناة فضائية (عراقية) ستُغلق في حال نجحت الثورة الإيرانية.. بعد ماكو حوالات من بيروت.
تابعوا
تابعوا
HsnSnlndrc@ حسنو شلندرجي موسيقي تركي
HsnSnlndrc@
حسنو شلندرجي
موسيقي تركي