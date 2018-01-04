الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10859

 عن العرب الاتصال بنا English
الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10859

أبرز تغريدات العرب: أكثر من 20 قناة فضائية عراقية ستُغلق في حال نجحت الثورة الإيرانية

العرب  [نُشر في 2018/01/04، العدد: 10859، ص(19)]

AlyaaGad@

امنعوا قيام حرب في حوض النيل بكل الطرق يا مصريين، وأول خطوة لمنعها هي إسكات أبواق البذاءة الإعلامية. #سد_النهضة.

IraqSurveys@

إن القرار الأميركي بغزو العراق وتغيير المنطقة كان قرارا استراتيجيا وعليه يجب أن تكون هزيمة مشروعة نتائجها استراتيجية هذه لعبتنا وسننتصر!

faouri86@

"إن كل تدين يجافي العلم ويخاصم الفكر ويرفض عقد صُلح شريف مع الحياة.. هو تدين فقد كل صلاحيته للبقاء.

observer_2012@

الولادة الأولى هي الولادة الجسدية، والولادة الثانية حين تخرج من منظومة الميراث الآبائي...

samerabuhawash@

أولئك الذين يذهبون إلى حديقة الحيوانات، فقط لكي يستفزوا الحيوانات الموجودة في الأسر ويسخروا منها، ألا يستحقون حديقة حيوانات تخصهم؟

mayaltaha@

القانون طبيب المجتمع كما الطبيب للجسد والنفس (تماما) يعرف طبيعته ويفسر أحواله ويقرأ مآلاته ويتحسس أوجاعه ويداويها ويرصد ما قد يقع له فيتقيه.

2004Noor@

كونك تضحك وتلعب وتطلق الألعاب النارية وسط وحلٍ من الفساد والظلم والخراب فهذا لا يعني أنك عظيم قادر على العيش، بل عديم الشعور بالمسؤولية.

Reemmedhhat1@

لون عينيك إيه؟ أزرق ومن غير لينسيز؟ عسلي ومن دون كذب؟ أسود والله ومن غير قسم؟ حوله وبكل صراحة؟ أنا وائل من المنصورة.

aliamansour@

قبل فترة سيدة من الضاحية تقول إن قيادات "حزب الله” تعقد عليهن للنكاح مقابل مساعدات، وسيدة إيرانية تقول "نبيع أجسادنا" بسبب الجوع هذا ما اقترفته أيدي "أشرف الناس".

asmasaqrq@

تفريغ العربي من هويته مخطط يجري على قدم وساق وبوتيرة متسارعة حسب مخطط بريجنسكي ومن بعده كيسنجر.

ahmedalbasheer1@

أكثر من 20 قناة فضائية (عراقية) ستُغلق في حال نجحت الثورة الإيرانية.. بعد ماكو حوالات من بيروت.

تابعوا

HsnSnlndrc@

حسنو شلندرجي

موسيقي تركي

:: اقرأ أيضاً

هاشتاغ في حب الشيخ محمد بن زايد على تويتر

الروبوت الصحافي مصدر فعال للأخبار الكاذبة

السعودية تضم مواقع التواصل الاجتماعي إلى قانون النشر الإلكتروني

حظر موقع غرامي: الحب لا يثبت علميا

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

روسيا تنفي تدمير طائرات لها في هجوم بسوريا

2018-01-04

طهران تشكو واشنطن للأمم المتحدة

2018-01-04

العميد طارق صالح ينفي مقتله برصاص الحوثيين

2018-01-04

أنقرة تستنكر إدانة القضاء الأميركي لمصرفي تركي

2018-01-04

ارتفاع حصيلة القتلى من المدنيين في الغوطة الشرقية

2018-01-04

غضب فلسطيني وتحذيرات إسرائيلية إزاء مشروع قانون 'إعدام الفلسطينيين'

2018-01-04

محامي ترامب يطالب بانون بالكف عن إفشاء معلومات

2018-01-04

احتجاجات إيران تشكل تهديدا لروحاني ورجال الدين

yesterday 08:20:13

فرنسا 'قلقة' من تزايد ضحايا الاحتجاجات في إيران

yesterday 06:52:36

ترامب يساوم الفلسطينيين بوقف المساعدات

yesterday 07:06:23

:: اختيارات المحرر

الشاشة المصرية عادت لتستقبل أفلام المقاولات

'زواج النفس' موضة جديدة تجتاح عالم منظمي حفلات الزفاف

محكمة ترغم طبيبا على سداد نفقات تعليمه لوالدته

زواج الأمير هاري ينعش الاقتصاد البريطاني

يوم للسدارة الفيصلية في مهرجان الأشقاء

لماذا لا تفضل المرأة أن تكون تحت قيادة بنات جنسها

العلاج المثلي طب بديل فعلا أم مجرد وهم

كيف تساعد التقنية المكفوفين في حياتهم اليومية

تعاطي الدواء في وقت خاطئ يؤثر على نجاعته

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا