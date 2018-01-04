هاشتاغ اليوم: ترامب وجونغ أون.. زر من أكبر وأقوى

مغردون يتفاعلون مع الهاشتاغ ساخرين من 'جنون الزعيمين' داعين إياهما إلى الضغط على الزرّين معا حتى تنوِّر الكرة الأرضية.

العرب

مغرد: منطق سوقي من رئيس القوة الأعظم

القاهرة - هل يثبت ترامب أن زرّه النووي أكبر وأقوى، تساءل مستخدمو تويتر العرب على خلفية تغريدة نشرها الرئيس الأميركي، على حسابه في تويتر قال فيها “الزعيم الكوري الشمالي قال إن الزرّ النووي موجود على مكتبه دوما، هلّ يبلغه أحد في نظامه المتهالك والمتضوّر جوعا بأن لديّ أيضا زرّا نوويا، لكنه أكبر وأقوى من زرّه، بل ويعمل!”.

والاثنين، قال رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن بلاده لن تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية، وإن الزر النووي موجود دائما على مكتبه، وأن الولايات المتحدة باتت بأسرها تقع في مرمى أسلحته النووية.

ودعا مستخدمو تويتر ترامب إلى إبهار جونغ أون في الواقع عبر تجربة الزر النووي "حقيقة" والابتعاد عن التهديد.

ويبدو أن المغردين يسخرون من "جنون الزعيمين" مؤكدين أن الحرب تبدو وشيكة جدا.

وتهكمت مغردة:

izainaab@

أقترح على ترامب وجونغ أون أن يضغطا على الزرّين معا حتى تنوِّر الكرة الأرضية.

وسخرت أخرى:

Amna__Ali_@

“زرّي أكبر من زرك، بيتنا أكبر من بيتكم، أبي أقوى من أبيك، دولتي أكبر من دولتك، أمي أحسن من أمك.. المناوشات التي حدثت بين #ترامب و#كيم جونغ أون ما تولعي يا حجة”.

وقال معلق:

ham777_m0@

مصير العالم بين أصابع المجنون “كيم” و ترامب “المتهور” #كيم … زر الإطلاق على مكتبي #ترامب… عندي زر أكبر وصواريخ أقوى من التي عندك يا روح أمك.

فيما وصف متفاعل:

ibatileh@

منطق سوقي من رئيس القوة الأعظم.

وأثنت معلقة على الزعيم الكوري الشمالي:

sameh_asker@

زعيم كوريا الشمالية يحذر واشنطن: الزرّ النووي على مكتبي. يعجبني هذا الرجل، فهو يتعامل مع أميركا بعقليتها الكاوبوي، لذلك فالأميركيون يرون أن كيم جونغ أون هو أخطر الناس على أميركا. ملخص سياسة هذا الرجل مع أميركا هي سياسة بـ”الجزمة”، يبدو أن الجزمة هي السياسة الوحيدة التي يفهمها ترامب.

وعلقت إعلامية:

ImaneIbrahim1@

بالأمس ترامب عن كيم جونغ: قال عني عجوز مع إني ولا مرة قلت إنه ناصح وقصير اليوم ترامب: زري أكبر من زرك. هذا الأحمق يحكم العالم.

وهذه أحدث مراحل الحرب الساخرة بين ترامب وجونغ أون، وقد سبق أن أكد الرئيس الأميركي أن الزعيم الكوري الشمالي قد أهانه بوصفه أنه “عجوز” وأنه لم يصف كيم مطلقا بأنه “قصير وسمين”.