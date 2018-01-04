متفرقات: هاليب إلى دوري الثمانية في شينغن

ليبرون جيمس يحرز 24 نقطة ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 127-110 على بورتلاند تريل بليزرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

العرب

خطوة مهمة في الحفاظ على صدارة الترتيب

◄ عززت لاعبة التنس الرومانية سيمونا هاليب آمالها في الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي لمحترفات اللعبة بتأهلها إلى دور الثمانية في بطولة شينغن المقامة حاليا في الصين. وتقدمت هاليب المصنفة الأولى للبطولة خطوة مهمة على طريق الاحتفاظ بصدارة التصنيف قبل خوضها بطولة أستراليا المفتوحة، التي تنطلق فعالياتها منتصف الشهر الحالي، وتأهلت اللاعبة الرومانية إلى دور الثمانية في البطولة الصينية بالتغلب على الصينية ينغ ينغ دوان في الدور الثاني للبطولة.

◄ أحرز ليبرون جيمس 24 نقطة ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 127-110 على بورتلاند تريل بليزرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية. واستحوذ جيمس أيضا على ست كرات مرتدة ومرر ثماني كرات حاسمة بينما أضاف كيفن لاف 19 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة. وبقي كافاليرز في المركز الثالث بالقسم الشرقي (25 انتصارا مقابل 12 هزيمة) خلف بوسطن سيلتيكس المتصدر (30-10) وتورونتو رابتورز (25-10). وفاز سان أنطونيو 100-91 على نيويورك نيكس بفضل 29 نقطة من لاماركوس أولدريدج.