انطلاق الميركاتو الشتوي في السعودية

30 لاعبا تم حصرهم في اختيارات الأندية من قبل اتحاد الكرة، ويقيم لهم معسكرا.

العرب

متعب يخوض تجربة جديدة

الرياض - تنطلق الخميس فترة الانتقالات الشتوية للاعبي كرة القدم بالمملكة العربية السعودية، وتستمر حتى 31 يناير الحالي. ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “تبدأ صباح الخميس فترة التسجيل الثانية للاعبين المحترفين وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري”.

وتستعد فرق دوري المحترفين لتدعيم صفوفها قبل بداية فعاليات النصف الثاني من الموسم الحالي لإنهاء الموسم في مراكز متقدمة بجدول المسابقة. وشهدت الأيام القليلة الماضية إعلان بعض الأندية عن إتمام صفقات جديدة منها إعلان نادي الاتفاق عن تعاقده مع الصومالي ليبان عبدي والحارس أحمد عبدالستار وانضمام عماد متعب مهاجم الأهلي المصري إلى صفوف نادي التعاون.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح المجال أمام أندية دوري المحترفين، والدرجة الأولى، للتعاقد مع اللاعبين المولودين بالمملكة، الذين تم صقلهم مؤخرا. وحصر اتحاد الكرة اختيارات الأندية في 30 لاعبا، يقيم لهم معسكرا خلال هذه الأيام في مدينة الرياض، بما فيهم الذين شاركوا مع المنتخب السعودي، في خليجي 23 بالكويت. ومنح الاتحاد لكل ناد بدوري المحترفين حق التوقيع مع لاعب واحد فقط من مواليد المملكة، ليصبح سابع الأجانب، المصرح للأندية بالتعاقد معهم، وذلك اعتبارا من فترة القيد الشتوية، التي تنطلق الخميس.

وفي هذا السياق يخوض المهاجم المخضرم عماد متعب تجربة جديدة في مشواره الاحترافي بقميص نادي التعاون السعودي على مدار 6 شهور قادمة على سبيل الإعارة بعد ارتباط طويل بالنادي الأهلي، منذ أن انضم إلى قطاع الناشئين قادما من محافظة الشرقية حتى انضم إلى الفريق الأول وعمره 19 عاما ولمع نجمه.

ويتسلح عماد متعب في تجربته الجديدة بذكريات الماضي بعد أن لعب في الدوري السعودي موسم 2008-2009 مدافعا عن ألوان نادي الاتحاد وقدم موسما ممتازا، سجل خلاله 10 أهداف بمسابقة الدوري. وأصبح متعب أحد نجوم الصف الأول في الكرة السعودية قبل أن تنهي إصابة الرباط الصليبي مشواره مع الاتحاد الذي كان يرغب في ضمه نهائيا.