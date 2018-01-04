هاشتاغ في حب الشيخ محمد بن زايد على تويتر

تأكيد إماراتي جديد على التماسك والوحدة جسدته رسائل شكر متبادلة بين الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد على حسابهما الرسميين في تويتر، ما جعل المغردين الإماراتيين يعبرون عن فخرهم بقادتهم.

العرب

امتداد للشيح زايد بن سلطان آل نهيان

أبوظبي - تحولت رسالة رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى هاشتاغ متفاعل بين المغردين الإماراتيين والعرب على تويتر.

وأشاد مغردون بمبادرة الشيخ محمد بن راشد بعدم تخصيص فعاليات احتفالية ليوم الجلوس الموافق ليوم 4 يناير الجاري وإطلاق حملة لتوجيه الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد.

وعلى حسابه الرسمي في تويتر، كتب الشيخ محمد بن راشد سلسلة تغريدات لاقت تفاعلا كبيرا تحت هاشتاغ #شكرا_محمد_بن_زايد.

وقال حاكم دبي “قليلون من يعرفون أنه يعمل 18 ساعة في اليوم من أجل الإمارات، وقليلون من يعرفون أن مدة إجازته في العام لاتتعدى الأسبوع”.

من جانبه ردّ الشيخ محمد بن زايد على رسالة الشيخ محمد بن راشد في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي مطلقا هاشتاغ #شكرا_محمد_بن_راشد، مؤكدا “عندما نتحدث عن الطموح والتفاؤل.. فعنوانه أخي محمد بن راشد.. فهو صاحب الفكر العملي النير.. كرس وقته وجهده في خدمة الوطن بإخلاص، ودعمه برؤية استشرافية وحسن تخطيط وتنظيم”، مطلقا بدوره هاشتاغ #شكرا_محمد_بن_راشد.

وأضاف “أخي محمد بن راشد.. بمثلك نفخر ويفخر الوطن.. تبقى اﻷخ والمعلم والملهم.. وشريك مسيرة التنمية ومن قيمك وخصالك ينهل أبناء الوطن.. ومن نهجك نتعلم نبل العطاء وعبر الحياة”.

وغرد الشيخ محمد بن زايد “بهذه المناسبة أقول ثقتي بقدرة الإنسان الإماراتي لا سقف لها.. شكرا للموظف والعامل.. للجندي في ميادين الواجب.. شكرا للمعلم والطالب واﻷب واﻷم المربية.. شكرا لكل فرد يعيش في الوطن ويسكن الوطن فيه”.

وأكد “معا سنبرهن للعالم بأن المستحيل ممكن وبأن كل تضحياتنا ترخص لأجل الإمارات.. وسنصنع معا نموذجا يشع تفاؤلا ويضع وطننا حيث نريده أن يكون”.

واحتل الهاشتاغ المرتبة الأولى في الإمارات بين الهاشتاغات الأكثر تداولا. كما احتل مرتبة متقدمة بين الهاشتاغات الأكثر تداولا عربيا.

وكان الشيخ محمد بن راشد قد غرّد على حسابه في تويتر “وجهت رسالة مع بداية العام الجديد لأشكره، لا أشكره باسمي.. ولكن باسم شعبي .. ولا أشكره لشيء شخصي.. بل لوطن يصنعه لأجيال بلدي”.

مغردون يصفون الشيخ محمد بن زايد بـ'رجل المرحلة على مستوى الوطن العربي'

وأضاف “#شكرا_محمد_بن_زايد، يا حامل شعلة هذا الوطن وراعي رخائها وتقدمها. تحمل راية التقدم على نهج الوالد المؤسس زايد”.

وتوالت بعدها التغريدات المشيدة بالشيخ محمد بن زايد الذي وصفه إماراتيون بأنه “امتداد للشيخ بن سلطان زايد آل نهيان باني دولة الإمارات ومهندس نهضتها”.

وأعاد مغردون نشر رسالة الشيخ محمد بن راشد بكثافة كبيرة.

وقال الشيخ هزاع بن زايد “بحكمته المعهودة وبلاغته الموصوفة يعبر الشيخ محمد بن راشد عن حجم ومكانة الشيخ محمد بن زايد في قلب كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات… قائدان عظيمان يجسدان برؤاهما العميقة وبصيرتهما المتوثبة روح الوحدة والتكامل في دولتنا الحبيبة”.

وقال مدير عام شركة أبوظبي للإعلام علي بن تميم “عندما نتأمل رسالة #محمد_بن_راشد التاريخية العظيمة التي تجيء في غرة #عام_زايد الخير، نراها تحفل بالمنجز العظيم للشيخ محمد بن زايد وهو الذي درس لنا جميعا كي نسير على خطاه”.

وأضاف “من أبرز سمات رسالة محمد بن راشد إلى محمد بن زايد أنها تنحو منحى حميميا، فيحضر القائد الإنسان الذي ينجز وأخوه الذي يفعل فعله ويحصي الإنجازات بموضوعية، والشكر يتجذر في القلوب، رسالة يمتزج فيها الذاتي بالجماعي فتصير القيادة الحكيمة تلك التي تتوجه للناس منهم وإليهم”.

واعتبر الكاتب محمد الحمادي “كل كلمات الشكر لا تفي بعض الرجال حقهم… وأنت يا سيدي من الذين تعجز كلمات الأرض بكل لغاتها أن تفي ولو بجزء بسيط من حقك، فما قدمته للإمارات وطنا وشعبا لا يقدمه إلا القادة العظماء”.

وقال حسين الحمادي “نحن اليوم في دولة الإمارات نعايش حالة تنموية استثنائية في مختلف الميادين.. وشكلت توجيهاتك ودعمك لتطوير التعليم مرتكزا لتحقيق قفزات كبيرة.. لضمان مستقبل واعد ﻷجيال الوطن”.

ووصف مغرّدون الشيخ محمد بن زايد بـ”رجل المرحلة ليس على مستوى الإمارات وحسب، بل على مستوى الوطن العربي”، موجهين الشكر “لمن حفظ الأمانة” ولـ”مصدر قوة شعب”، وفق تعبيرهم.

وقال مغرد “صار التنافس في محبتك سائدا، الشعب أحبّك مثل ما أحبّ #زايد”. ووصفه أحد المعلقين بـ”مدرسة في الحكم والسياسة والقيادة والعطاء”.

وأثنى مغرّدون على العلاقة المتميزة التي تجمع الشيخين، مؤكدين “العالم يحسدنا على نعمة المحمدين”.

وعلقت مغردة "#شكرا_محمد_بن_زايد و#شكرا_محمد_بن_راشد لأنكما نبض الوطن والشعب.. شكراً لأنكما أكملتما مسيرة زايد وراشد.. شكراً لأنكما العطاء والأمل والوفاء .. شكراً لأنكما الأمان لنا".

وتدخل مغرّد من السعودية مؤكدا “كانوا محمدين والآن صاروا ثلاثة قمة التواضع وذروته،… شكرا_محمد_بن_زايد #شكرا_محمد_بن_راشد #شكرا_محمد_بن_سلمان”، وفق تعبيره.