مسلسل ابن بطوطة كارتون بحريني

'ابن بطوطة' مسلسل يتناول القصص التي رواها ابن بطوطة ضمن رحلاته التي انطلقت من مكة وعودته إلى بلده الأصلي المغرب.

العرب

عمل درامي شهد ضجة عالمية

المنامة- كشفت المخرجة البحرينية إيناس يعقوب عن أحدث مسلسلاتها الكرتونية والمعنون بـ“ابن بطوطة” للكاتبة اللبنانية منى مرعي، والذي يضم ثلاثين حلقة متصلة تحكي مغامرات الرحالة الشهير في 12 دقيقة لكل حلقة، وسيتم عرضه على القنوات العالمية في أوروبا وأميركا وكندا.

وقالت المخرجة إيناس “إن العمل الدرامي شهد ضجة عالمية، إذ تم تضمين البحرين كأول بلد عربي يضع اسمه ضمن كتيب مهرجان الأطفال للرسوم المتحركة العالمي “ماب” منذ 20 عاما”.

وأشارت إلى أن العمل عرف جدالا دام أكثر من 5 سنوات مع المركز الثقافي الفرنسي بباريس لإقناعهم بأن “ابن بطوطة” شخصية عربية، وأن أحقية إنتاج العمل للوطن العربي الذي سيزود المركز لاحقا به لدبلجته بعد أن يجهز، إلاّ أن الحقوق ستظل محفوظة للبحرين.

وأضافت يعقوب أن “وصول العمل إلى العالمية يحفر اسم البحرين في تاريخ المسلسلات الكرتونية، ويؤكد وجود كوادر خلاّقة تستطيع إنتاج الرسوم المتحركة والمنافسة عالميا”.

ويحكي المسلسل بطولات الرحالة والمواقف الإنسانية التي قدمها كأحد أشهر الرحالة عبر التاريخ، وهو ما جعل جامعة كامبريدج البريطانية تطلق عليه “أمير الرحالة”، لكونه أول من ارتحل متنقلا بين دول العالم القديم ليقطع مسافات تعادل 120 ألف كيلومتر على مدى أكثر من ربع قرن.

ويروي المسلسل القصص التي رواها ابن بطوطة وتفاعله مع الناس والسلاطين والأخطار التي واجهته ضمن رحلاته التي انطلقت من مكة وعودته إلى بلده الأصلي المغرب، حيث تم تعيينه قاضيا حتى وفاته.