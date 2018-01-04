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الخميس 4 يناير
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كانون الثاني 2018، العدد: 10859
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الخميس 4 يناير
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كانون الثاني 2018، العدد: 10859
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ياسر أحمد
[نُشر في 2018/01/04، العدد: 10859، ص(8)]
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