الاربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10858

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الاربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10858

السعودية تنأى بمكافحة الفساد عن الحسابات السياسية

تتالي ظهور المسؤولين الذين ارتبطت أسماؤهم بملف الحرب على الفساد سيكون أفضل ردّ على حملات خارجية حاولت الربط بين الحملة ووجود حسابات سياسية.

العرب  [نُشر في 2018/01/03، العدد: 10858، ص(3)]

لا اعتبارات سوى ما اقتضته مصلحة البلاد

الرياض - أظهرت صورة على موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن وزير الدولة السعودي إبراهيم العساف الذي كان ضمن قائمة المطالبين بتسوية أوضاعهم في سياق الحرب على الفساد قد حضر اجتماعا للحكومة بعد شهرين تقريبا من أنباء احتجازه. ولم يرد تعقيب بعد من المسؤولين السعوديين.

لكن مصدرا سعوديا مطلعا قال إن العساف استعاد منصبه وزيرا للدولة ومستشارا للملك.

وكان العساف، وزير المالية وعضو مجلس إدارة شركة أرامكو العملاقة للنفط، من بين الذين أوقفتهم هيئة مكافحة الفساد في نوفمبر الماضي إلى حين التحقيق معهم.

وقبل ذلك، أظهرت لقطات تلفزيونية من البث المباشر لحفل سباق نادي الفروسية الكبير في السعودية، وزير الحرس الوطني السابق، الأمير متعب بن عبدالله يتقدم مستقبلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى الحفل الذي يرعاه ولي العهد ذاته.

واعتبرت أوساط سعودية مطلعة أن عودة العساف لأداء مهامه صلب مجلس الوزراء، وظهور الأمير متعب مع ولي العهد، خطوتان تحملان دلالات قوية على أن إجراءات مكافحة الفساد في السعودية كان هدفها الأساسي استعادة أموال الدولة التي حصل عليها بعض المسؤولين السابقين بطرق غير مشروعة، وليس هدفها الانتقام.

وأشارت هذه الأوساط إلى أن ظهور العساف والأمير متعب بمثابة رسالة عن سلامة إجراءات مكافحة الفساد في السعودية، وأنّ الأمر يتعلّق فعلا بتحقيق مهني، وأن كل من يبرئه التحقيق، أو يتعاون في تسوية وضعيته يطلق سراحه ويعود إلى وضعه الطبيعي، بلا أدنى إشكال.

ويقول متابعون للشأن السعودي إن تتالي ظهور المسؤولين السابقين، الذين ارتبطت أسماؤهم بملف الحرب على الفساد، سيكون أفضل ردّ على الحملات الخارجية التي حاولت وبشكل متعسف الربط بين تلك الحملة ووجود حسابات سياسية أو مواقف شخصية.

وأفرج عن الأمير متعب بن عبدالله، أقوى أبناء الملك عبدالله ورئيس الحرس الوطني السابق، الشهر الماضي بعد أن وافق على دفع مليار دولار للحكومة. كما أفرج عن عدد من المحتجزين بعد أن وافقوا على تسويات قدموا بموجبها أصولا للدولة، ومن المتوقع الإفراج عن المزيد في الأيام المقبلة.

وترى أوساط سياسية ومالية محلية ودولية أن المملكة سلكت أسلوبا حضاريا وناجعا في الوقت نفسه لاستعادة الأموال التي جمعت بشكل غير مشروع من البلاد على مدى عقود.

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