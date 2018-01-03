الاربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10858

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10858

إيطاليا تشيد بنجاح الاتفاق مع الحكومة الليبية بشأن الهجرة

روما تسعى إلى تعزيز قدرة حكومة السراج على منع تهريب البشر مقابل تقديم تمويل وتدريب قوات خفر السواحل.

العرب  [نُشر في 2018/01/03، العدد: 10858، ص(4)]

دعم حكومة السراج

روما - قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن عدد المهاجرين القادمين من ليبيا إلى إيطاليا تراجع بنسبة تزيد عن الثلث خلال 2017 مقارنة بالعام 2016، مع تكثيف السلطات الليبية جهودها لمنع المهاجرين من مغادرة سواحل البلاد خلال النصف الثاني من العام.

وذكرت الوزارة في بيان أن قرابة 119 ألف مهاجر وصلوا إيطاليا عبر البحر المتوسط في العام 2017، مقارنة بـ181 ألف مهاجر وصلوا خلال العام 2016.

وتحوّلت ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، إلى مركز جذب للآلاف من الراغبين في الهجرة من بلدانهم نحو أوروبا، وخاصة المنحدرين من الدول الأفريقية الفقيرة.

إلا أنّ حكومة الوفاق رفعت الأشهر الماضية جهودها في التصدي للهجرة غير الشرعية، وذلك عقب اتفاق بالخصوص أبرمته مع إيطاليا.

وتسعى روما إلى تعزيز قدرة حكومة السراج على منع تهريب البشر مقابل تقديم تمويل وتدريب، ومن خلال إرسال سفينة للمساعدة في إصلاح سفن قوات خفر السواحل والبحرية التابعة لحكومة طرابلس.

وكان المهربون يتمكنون من نقل المهاجرين غير الشرعيين على متن قوارب مطاطية من المياه الإقليمية الليبية إلى المياه الدولية، دون تدخل يذكر من قبل خفر السواحل الليبية. لكن بعض المنظمات وجهت انتقادات لاذعة للاتفاق الإيطالي، واعتبرت أنه يؤدي إلى حصار المهاجرين في ليبيا حيث يواجهون أوضاعا قاسية ويتعرضون لانتهاكات بينها الاستعباد والتعذيب والاغتصاب والعمل القسري.

ونددت الأمم المتحدة الشهر الماضي بسياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة باعتراض المهاجرين القادمين من ليبيا عبر البحر المتوسط، وإعادتهم، ووصفتها بـ”غير الإنسانية”.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في المنظمة الأممية زيد بن رعد الحسين إن “دعم الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبية لاعتراض المهاجرين في البحر، يؤدي إلى احتجازهم بشكل تعسفي لمدد غير محددة”.

وأضاف “لا يمكن تصور الفظائع التي يواجهها 19 ألفا و900 مهاجر محتجزين حاليا في ليبيا”.

ولفت إلى أن ذلك الرقم زاد بمقدار مرتين ونصف منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وناشد الحسين المجتمع الدولي “مواجهة تلك الظروف التي يواجهها المهاجرون المحتجزون”.

:: اقرأ أيضاً

أردوغان ينحاز للنظام الإيراني خوفا من مصير مشابه

إخوان اليمن يديرون سوقا سوداء لتبادل الأسرى

غياب الدعم وارتفاع التكاليف يهددان الصحف الورقية في تونس

السعودية تنتقل من سياسة الانكفاء إلى الاحتواء في التعاطي مع لبنان

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

احتجاجات إيران تشكل تهديدا لروحاني ورجال الدين

2018-01-03

فرنسا 'قلقة' من تزايد ضحايا الاحتجاجات في إيران

2018-01-03

ترامب يساوم الفلسطينيين بوقف المساعدات

2018-01-03

قوات الأسد تسعى لكسر حصار المعارضة لقاعدة شرقي دمشق

2018-01-03

اردوغان يتخذ من باريس بوابة لترميم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

2018-01-03

اعتقال جهادية فرنسية في سوريا لعبت دورا في الدعاية لداعش

2018-01-03

كوريا الشمالية تعيد خط الاتصال مع جارتها الجنوبية تمهيدا للحوار

2018-01-03

الغضب يتصاعد ضد النظام الإيراني

yesterday 11:01:40

بريطانيا تدعو إلى حوار جاد في إيران واحترام الحقوق

yesterday 06:42:56

القوات السورية ترسل تعزيزات إلى جبهات ريف دمشق

yesterday 07:08:01

:: اختيارات المحرر

الممثلة الأميركية جيسيكا ألبا تستقبل مولودها الثالث

احتفالات رأس السنة تدخل الإمارات موسوعة غينيس

الرقصات الشعبية في نجران رسائل فرح وسلام على إيقاعات مضبوطة

مصر تستقبل 2018 باكتشافات جديدة

الكلاب تنقذ حياة مرضى السكري

العنبر يفوح من أحشاء الحيتان في سلطنة عمان

العام الجديد.. دخول معترك الحياة بلائحة خالية من مشاعر الأسف

الأزواج يفاقمون معاناة المصابات بسرطان الثدي

مازدا تطلق موديلا خاصا من أيقونتها الكابيرو إم.إكس 5

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا