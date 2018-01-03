إخوان اليمن يديرون سوقا سوداء لتبادل الأسرى

غياب أي جهة في الجيش اليمني تشرف على عمليات تبادل الأسرى يترك المجال أمام حزب الإصلاح لتجيير العمليات لتحقيق مصالحه.

العرب

لا رقابة على تصرفات الإخوان

صنعاء - كشفت مصادر يمنية مطلعة عن نشوء سوق سوداء في اليمن لتبادل وبيع أسرى الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام، وأن حزب الإصلاح الإخواني أكبر مستفيد من ذلك خاصة أنه يتخذ من وجوده ضمن الشرعية اليمنية غطاء لتسهيل عقد صفقات مع الحوثيين.

وقالت المصادر إن عددا من الوجاهات القبلية والعسكرية في مناطق سيطرة الشرعية والانقلاب على السواء باتت تمتهن حرفة التوسط لإطلاق أسرى الحرب بمقابل مادي أو نظير عملية تبادل لشخصيات هامة في الطرفين.

ولفتت المصادر إلى غياب أي جهة في الجيش الوطني تقوم بالإشراف على عملية تبادل الأسرى، وأن الأمر في الغالب يخضع لقرارات فردية صادرة من قادة عسكريين أو أمنيين في المحافظات التي يتم فيها إلقاء القبض على الأسرى الحوثيين، وهو ما جعل حزب الإصلاح أكبر مستفيد من هذه العمليات.

وأماط ناشطون يمنيون خلال الأيام الماضية النقاب عن قيام السلطات المحلية في محافظة مأرب بإطلاق سراح قائد الميليشيا الحوثية في مديريتي بيحان وعسيلان أحمد جمال السيد في عملية تبادل غير معلنة تم بموجبها إطلاق عبدالحق بن عبود الشريف مدير مكتب الأوقاف في محافظة مأرب وأحد أقارب رئيس فرع حزب الإصلاح الذي يعتقد أنه أشرف على عملية التبادل.

وتساءل الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن خلفيات هذا القرار الذي بات بموجبه قائد ميليشيا حوثية متورطا في الكثير من الجرائم والانتهاكات خارج أسوار السجن عقب أيام قليلة فقط من تحرير مديريتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوة.

ومن الواضح أن أولويات تبادل الأسرى التي باتت تخضع لاعتبارات قبلية وسياسية لا تراعي أوضاع الكثير من الضحايا ولا الأقدمية للكثير من الأسرى الذين مازال بعضهم في السجون الحوثية منذ سنوات دون أي محاولات لإطلاق سراحهم في عمليات التبادل التي تحاط عادة بسرية تامة. وذكر أحد ضباط الجيش الوطني اليمني (طلب عدم ذكر اسمه) لـ”العرب” أنه صادف العديد من القيادات الحوثية التي تم أسرها أكثر من مرة، قبل أن يطلق سراحها من دون معرفة الأسباب، لتعود إلى القتال مرة أخرى.

وتحدثت تقارير في وقت سابق عن نشاط العديد من القيادات الحوثية في صنعاء وعدد من المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا في مجال اختطاف المواطنين بشكل عشوائي من الشوارع ثم إطلاق سراحهم مقابل دفع مبالغ مالية من قبل ذويهم.

كما عمد الحوثيون وفقا لمصادر إلى تنفيذ حملات اختطاف على الهوية لمواطنين ينتمون إلى محافظات بعينها ثم مبادلة الأسرى المدنيين بمقاتلين وقادة ميدانيين حوثيين.