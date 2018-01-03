الاربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10858

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الاربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10858

دبي تحتضن أول مصنع للألواح الشمسية

موانئ دبي العالمية تحتضن أول مصنع للألواح الشمسية الكهروضوئية يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف لوح شمسي شهريا تكفي لتوليد 40 ميغاواطا من الكهرباء

العرب  [نُشر في 2018/01/03، العدد: 10858، ص(10)]

60 ألف لوح شمسي ستنتجها شركة مايسون سولر سنويا في مصنعها بمنطقة جبل علي الحرة

دبي - احتضنت موانئ دبي العالمية من خلال منطقة جبل علي الحرة التابعة لها “جافزا” أول مصنع للألواح الشمسية الكهروضوئية.

ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف لوح شمسي شهريا تكفي لتوليد 40 ميغاواطا من الكهرباء، ما يعني إنتاج 60 ألف لوح شمسي سنويا، وذلك في إطار تطبيقها لسياسة التفكير الاستباقي وسعيها إلى تبني الحلول المبتكرة والذكية.

ويأتي نجاح “جافزا” في استقطاب شركة مايسون سولر التي تعتزم رفع طاقة مصنعها الإنتاجية إلى 200 ميغاواط خلال السنوات الثلاث المقبلة ليكمل جهود موانئ دبي العالمية في دعم خطة القيادة لتحويل الإمارة إلى مدينة رائدة عالميا في مجال الطاقة البديلة.

ويمثل برنامج موانئ دبي العالمية للطاقة الشمسية جزءا من مبادرة شمس دبي الذكية الهادفة إلى تشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة فهو يتماشى مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمي إن “المشروع يمثل خطوة أخرى نحو تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس ويتكامل مع برنامج موانئ دبي العالمية للطاقة الشمسية”.

ويعد برنامج الشركة الإماراتية أحد المشاريع الرائدة والطموحة والأكبر من نوعه للألواح الشمسية على أسطح المباني في منطقة الشرق الأوسط والذي أطلق رسميا في أكتوبر من العام الماضي.

وتبدي موانئ دبي العالمية التزاما بالاستدامة وبالمساهمة في بناء اقتصاد أخضر من خلال برامج كهذه وعبر توفير بيئة استثمارية مثالية تشجع الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة على الابتكار والبحث والتطوير في قطاع الطاقة الشمسية.

وتأكيدا على ريادة “جافزا” في هذا المجال، كشف ساي أوزياهو مدير عام مايسون سولر عزم الشركة نقل كافة عملياتها واستثماراتها إلى “جافزا” خلال الأعوام المقبلة ليرتفع بذلك حجم استثماراتها في دبي من 5 ملايين دولار حاليا إلى 10 ملايين دولار.

وقال إن الشركة “تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية ولديها طلبات حتى نهاية نوفمبر المقبل حيث تقوم بتصدير منتجاتها إلى مختلف دول العالم تحت علامة “صنع في الإمارات” بنسبة 30 بالمئة إلى الأسواق الأوروبية خصوصا الألمانية والبولندية فيما يتم تصدير 10 بالمئة إلى السوق السعودي”.

وأشار إلى أن سولر مهتمة برفع مبيعاتها في السوق المحلي نظرا للتوجهات الحكومية بتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة إضافة إلى البيئة الاستثمارية الملائمة التي توفرها “جافزا”.

وحصلت الشركة على الاعتماد الرسمي من هيئة مياه وكهرباء دبي لتصبح مزودا معتمدا للألواح الشمسية في السوق المحلي.

ويقول أوزياهو إن التسهيلات والحوافز التي توفرها “جافزا” وموانئ دبي العالمية للشركات العالمية تعتبر دافعا قويا لتعزيز الشراكة بين الطرفين مستقبلا.

وقال “علينا العمل بخطى واضحة وثابتة نحو تحقيق التعاون المشترك الذي سيحدث طفرة هائلة في مجال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية لتوليد طاقة كهربائية من مصادر نظيفة”.

وبرنامج موانئ دبي العالمية للطاقة الشمسية على أسطح المباني هو مشروع عالمي يشمل أعمال موانئ دبي العالمية في الإمارات وخارجها ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل.

ويتوقع أن ينتج المشروع عند اكتماله نحو 100 ميغاواط عبر محفظة أعمال المجموعة التي تشجع أيضا العملاء على استغلال الطاقة النظيفة.

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