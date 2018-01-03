الاربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10858

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الاربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10858

الكويت تبدأ استثمار الحقول البحرية

شركة نفط الكويت ستبدأ عمليات الحفر في 6 مواقع بحرية قبل نهاية 2018، والمشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 700 ألف برميل يوميا.

العرب  [نُشر في 2018/01/03، العدد: 10858، ص(11)]

استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الانتاج النفطي

الكويت – كشف مصدر مسؤول أن شركة نفط الكويت طرحت رسميا مناقصات وعقود الحفر البحري لأول مرة في تاريخها على أن يكون توقيع العقود في النصف الثاني من العام الحالي.

ونسبت صحيفة الأنباء الكويتية إلى المصدر قوله إن “الشركة طرحت أوراق مناقصة الحفر البحري داخل لجنة المناقصات الداخلية في الشركة باعتبارها أحد عقود الحفر والخدمات والتي استثناها قانون المناقصات الجديدة في الطرح من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة”.

4 ملايين برميل نفط يوميا طاقة إنتاج النفط التي تسعى شركة نفط الكويت لبلوغها بحلول عام 2020

وأشار إلى أن شركة نفط الكويت ستبدأ عمليات الحفر في 6 مواقع بحرية قبل نهاية 2018 وسيتم استخدام برجين للحفر في المواقع التي تم تحديدها بعيدا عن منطقة “جون الكويت”.

وأكد أن الشركة دعت 3 شركات أميركية متخصصة في الحفر البحري هي شلمبرغر وبيكر هيوز وهالبيرتون لتقديم عروضها المالية.

كما أتاحت الفرصة لتلك الشركات لإمكانية الاستعانة بشركات عالمية من الباطن لتوريد أبراج الحفر والأعمال المتصلة بالتنقيب والاستكشاف البحري.

وذكر أن شركة نفط الكـويت لديها معلومات كافية عـن الحقـول الواقعة في منطقة جون الكويت خـاصة أن تلك المنطقـة عبـارة عن محمية طبيعيـة، وأن الشركـة لديها دراية كاملة بالمكـامن النفطية في تلـك المنطقة، بيد أنها لن تقوم بالحفر فيها لاعتبارات بيئية.

وقال المصدر إن الشركة اشترطت على مقدمي العروض المالية توافر مجموعة من الشروط، التي من أهمها تقديم الدعم اللوجيستي لعمليات نقل أبراج الحفر من البر إلى البحر وتوفير خدمات النقل الجوي بواسطة طائرات الهليكوبتر.

شركة نفط الكويت دعت 3 شركات أميركية هي شلمبرغر وبيكر هيوز وهالبيرتون لتقديم عروضها المالية

وأضاف أن الشركة طلبت أيضا من المشاركين في العروض تقديم خدمات الغوص والتخزين ومرافق المسح والاختبار في قاع البحار. وأكد أن تلك الشركات “بصدد تخصيص منصتي حفر في كل موقع”.

ويهدف المشروع الذي تأخر إطلاقه لفترة طويلة إلى دعم وزيادة طاقة الشركة الإنتاجية من النفط الخام بنحو 700 ألف برميل يوميا من المنطقة البرية والبحرية.

وكشف المصدر المسؤول أن من إهداف الشركة الاستراتيجية أيضا زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الحر بنحو مليار قدم مكعبة يوميا “كما هو مخطط له نتيجة للعمليات الاستكشافية”.

وأوضح أن من طموحات الشركة الاستمرار بتنفيذ مشاريع تطوير حقول الغاز (الجوراسية) في شمال الكويت وذلك من أجل تحقيق هدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تعادل مليار قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب.

وأشار المصــدر إلى أن شـركـة نفـط الكـويت تطمح لزيادة استخدام التكنولوجيا المتطورة والحديثة من أجل تحسين وتطوير طرق الإنتاج واستخلاص النفط من خلال تنفيذ المشاريع التجريبية التي تهدف إلى الحد من حرق الغاز إلى نسب تقل عن واحد بالمئة.

وكانت شركة نفط الكويت قد أعلنت أنها تسعى خلال عـام 2018 إلى تعـزيز خطـط لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام للوصول إلى 4 ملايين برميل نفط يوميا بحلول عام 2020، وكذلك الوصول إلى إنتاج مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الحر في عام 2023.

وكشف المصدر المسؤول أن الشركة تتجه لبناء ثلاث وحدات للإنتاج المبكر لرفع القدرة الإنتاجية من الغاز الحر، وأن تدشينها آخرها خلال الشهر الجاري.

وأكد أن تلك الوحدات سوف ترفع القدرة الإنتاجية للغاز الحر ليصل إجمالي إنتاج الكويت من الغاز الحر إلى نحو 500 مليون قدم مكعبة يوميا.

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