الاربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10858

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الاربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10858

طيران الإمارات تنقل 59 مليون راكب خلال 2017

طيران الإمارات توسع شبكة خطوطها والاستثمار في تحسين وتطوير منتجاتها وخدماتها المقدمة لعملائها ما يعزز مكانتها كرائدة عالمية في صناعة الطيران.

العرب  [نُشر في 2018/01/03، العدد: 10858، ص(10)]

الوصول إلى كل مكان

دبي – أظهرت أرقام حديثة أن طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي حققت أرقاما قياسية خلال العام الماضي في نقل المسافرين كما وسعت الناقلة من أسطولها.

وبلغ عدد الركاب الذين نقلتهم طيران الإمارات خلال عام 2017 أكثر من 59 مليون راكب، كما قامت بتوسيع شبكة خطوطها والاستثمار في تحسين وتطوير منتجاتها وخدماتها المقدمة لعملائها ما يعزز مكانتها كرائدة عالمية في صناعة الطيران.

وواصلت الناقلة نموها المطّرد وبصورة أقوى ومرونة أكبر مع زيادة العائدات وخفض النفقات واستخدام التقنيات الجديدة من دون المساس بجودة الخدمات حيث حرصت على الدخول إلى عام 2018 بتفاؤل وعزيمة لمواصلة رفع معايير تجارب العملاء والأداء.

وعززت الشركة الإماراتية العام الماضي أسطولها بقرابة 21 طائرة جديدة منها 9 طائرات أي 380 و12 طائرة بوينغ 777، في حين خرجت من الخدمة 11 طائرة قديمة وقد اختتمت العام بأسطول مكون من 269 طائرة وطلبيات لشراء 243 طائرة جديدة.

وتسلمت الناقلة الإماراتية في نوفمبر الماضي الطائرة رقم مئة من أي 380، ما عزز مكانتها كأكبر مشغل لهذا الطراز العملاق في العالم حيث نقلت طيران الإمارات على هذا النوع من طائراتها، منذ بدء دخولها الأسطول قبل تسع سنوات، أكثر من 90 مليون راكب.

وكانت طيران الإمارات قد تقدمت خلال معرض دبي الدولي للطيران في نوفمبر الماضي بطلبية لشراء 40 طائرة بوينغ 787 دريملاينر بقيمة 15.1 مليار دولار، لمواصلة توسيع شبكة خطوط الناقلة العالمية.

ووسعت طيران الإمارات شبكة خطوطها ليصل عدد المحطات التي تخدمها إلى 156 مدينة حيث أضافت ثلاث محطات ركاب هي نيوآرك بولاية نيوجيرسي الأميركية عبر العاصمة اليونانية أثينا والعاصمة الكرواتية زغرب والعاصمة الكمبودية وفنوم بنه.

كما عززت الناقلة خطوطها القائمة بزيادة أعداد الرحلات أو استخدام طائرات أكثر سعة على العديد من خطوطها ما يؤكد التزامها بتوفير خيارات سفر أوسع لعملائها.

وزاد عدد المحطات التي تخدمها طيران الإمارات إلى 48 مدينة مع إضافة طوكيو وناريتا والدار البيضاء وساو باولو ونيس وجوهانسبرغ إلى شبكة خطوطها.

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