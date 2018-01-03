متفرقات: منافسات الفوز باستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026

نبيل معلول يستجيب لطلب مهاجم النادي الأفريقي صابر خليفة بالخروج من المعسكر، من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى أحد السعودي.

العرب

غياب خليفة عن معسكر المنتخب

◄ أكد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن العديد من المدن مرشحة لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2026. وقال باخ ‘إن المحادثات ما زالت قائمة مع العديد من المدن المهتمة باستضافة الأولمبياد، في إطار إجراءات المناقصة المنقحة، والتي من خلالها يتم الاهتمام فقط بأقوى ملفات الترشح وليس بكثرة العدد. وأوضح باخ “نجري حوارات مع الأطراف المهتمة من ثلاث قارات”. وأضاف “الإجراءات الجديدة تعطي مرونة أكبر وفرصا بما يتلاءم مع المرشحين المحتملين قبل بداية المرحلة الحاسمة”.

◄ التحق 27 لاعبا بمعسكر منتخب تونس، في إطار انطلاق التحضيرات للمونديال. وقرر نبيل معلول، الاستجابة لطلب مهاجم النادي الأفريقي صابر خليفة بالخروج من المعسكر، من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى أحد السعودي. وتلقى مهاجم الأفريقي عبر وكيل أعماله عرضا من نادي أحد السعودي لمدة عام ونصف العام، رغم أن إدارة النادي التونسي رفضت من قبل عرضا قطريا لأحد أبرز لاعبي باب الجديد. وتجدر الإشارة إلى أن خليفة أكد في تصريح سابق أن الأولوية تبقى للنادي الأفريقي رغم الإغراءات التي وصلته.

◄ أعلن هيوستون روكتس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين غياب جيمس هاردن، متصدر مسجلي النقاط في المسابقة، لمدة أسبوعين على الأقل بسبب الإصابة. وأصيب المتألق هاردن في الربع الأخير من مواجهة لوس أنجليس ليكرز. وقال روكتس إنه سيتم إعادة تقييم حالة هاردن بعد أسبوعين. وبلغ متوسط هاردن في المباراة الواحدة تسجيل 32.3 نقطة وتمرير 9.1 كرة حاسمة ويعتبر من المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال الموسم الجاري. وفاز روكتس 26 مرة مقابل تسع هزائم لكنه خسر خمس مرات في آخر ست مباريات.

◄ قرر البريطاني أندي موراي الانسحاب من دورة بريزبين الأسترالية لكرة المضرب، في خطوة ستؤثر سلبا على استعداداته لخوض بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى والمقررة بين 15 و28 الشهر الحالي. وغاب موراي عن الملاعب منذ يوليو الماضي بعد خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون أمام الأميركي سام كويري، بسبب الإصابة ما أدى بالمصنّف أول عالميا في السابق إلى التراجع حتى المركز السادس عشر حاليا. وكان من المفترض أن يسجل موراي عودته الرسمية إلى الملاعب في دورة بريزبين.