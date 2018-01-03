الاربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10858

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الاربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10858

اتحاد آسيا يختار العصيمي مديرا لوحدة النزاهة

السعودي أحمد العصيمي سبق له العمل في اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

العرب  [نُشر في 2018/01/03، العدد: 10858، ص(22)]

مساع لضمان بيئة آمنة

كوالالامبور - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين السعودي أحمد العصيمي مديرا لوحدة النزاهة اعتبارا من الثلاثاء في خطوة تتزامن مع تركيز الشيخ سلمان ال خليفة رئيس الاتحاد بخلق منظومات صارمة لضمان بيئة آمنة من التلاعب والفساد لكل عناصر اللعبة.

وسبق للعصيمي العمل رئيسا لوحدة القانون بالمركز الدولي للأمن الرياضي في باريس ويحمل عضوية مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي وسبق له العمل في اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالإضافة إلى مشاركات وعضويات عدة في لجان رياضية تحت مظلة المجلس الأوروبي، ولجان أخرى تابعة لليونسكو لمؤتمر وزراء الرياضة المعني بالسياسات العامة للرياضة ويعتبر العصيمي السعودي الثاني الذي يعمل بشكل متفرغ بالاتحاد الآسيوي بعد تجربة ناجحة لمواطنه عصام السحيباني الذي اختاره الاتحاد الدولي للعبة الـ”فيفا” ليكون مديرا لمكتبه بدبي.

كان الشيخ سلمان ال خليفة رئيس الاتحاد قد أطلق عدة برامج وقرارات بهدف تحقيق أعلى معايير النزاهة بالقارة الآسيوية حيث اعتمد ميثاق السلوك لكل مسؤولي الاتحاد وميثاق الانتخابات ولائحة الانضباط الجديدة التي تحمل متغيّرات تتزامن مع واقع الكرة الآسيوية والتوقيع مع المراكز والهيئات المحاربة للفساد الكروي والإداري والسعي

إلى الوصول للشفافية المالية والإدارية الكاملة.

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