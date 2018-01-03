دياز: سنكافح للحفاظ على لقب الدوري السعودي

جمهور نادي الهلال السعودي غاضب من طريقة لعب رامون دياز التي أصبحت محفوظة.

العرب

محل انتقادات

الرياض – قال الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال السعودي إن فريقه خاض مباراة صعبة أمام منافس قوي مثل الفيصلي، معربا عن رضاه التام بالمستوى الذي قدّمه لاعبوه.

وتعادل الهلال مع الفيصلي بهدف لمثله، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري السعودي للمحترفين، بسبب ارتباط حامل اللقب بالمشاركة الآسيوية.

وأوضح دياز في تصريحات بالمؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة، أن فريقه قدّم شوطا أول أكثر من رائع، وكان ينقصه فقط تسجيل الأهداف.

وأشار إلى أن لاعبي الفيصلي استغلوا خطأ تكتيكيا لتسجيل هدف التقدّم، ولعبوا فقط على الهجمات المرتدة، مضيفا “لكن فريقي كان له رد فعل أكثر من رائع”.

وباتت قناعات رامون دياز بالمستويات التي ظهر بها فريقه محط غضب الهلاليين الذين أكدوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن طريقة لعبه أصبحت محفوظة، ولم يعد قادرا على صنع أي تغيير، وكأنه بعد أن يضع تشكيلة المباراة يرمي المنديل للاعبين، الذين هبطت مستويات أغلبهم.

وطالب الشارع الهلالي برحيل دياز وعلى الإدارة الهلالية التحرك لمعالجة القصور المستمر من عناصر الفريق وإحضار صانع لعب حقيقي، إذ أشار نايف الزايدي إلى أن خطة دياز باتت مكشوفة لجميع المدربين الذين تفننوا في ضرب الهلال من خلالها، مؤكدا أن عددا من نجوم الفريق تدنت مستوياتهم بشكل ملفت دون سبب واضح. في الطرف المقابل أعرب الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني لفريق الفيصلي، عن سعادته البالغة بالمستوى الذي قدّمه لاعبوه أمام الهلال خلال المباراة التي جمعت بينهما وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وقال رازوفيتش في تصريحات بالمؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة، إن فريق الفيصلي برهن للجميع عن جدارته بالمركز الذي وصل إليه في الموسم الحالي، وأحقيته في التواجد بين كبار الدوري.

وأضاف أن لاعبيه قدّموا كل ما كان مطلوبا منهم ونفّذوا التعليمات بشكل مثالي، أمام فريق اعتبره رازوفيتش الأفضل والأقوى في الدوري السعودي. وأشار إلى أن نسبة الاستحواذ وإن مالت إلى صالح لاعبي الهلال، لكنها لا تمنع الإشادة بفريقه، خاصة وأن الفيصلي شنّ هجمات مرتدة خطيرة على مرمى حامل اللقب.

من جانبه أعرب مصطفى ملائكة حارس مرمى الفيصلي، عن حزنه بعد تعادل فريقه مع الهلال.

وقال ملائكة عقب نهاية المباراة، إن التعادل بعد التقدّم بهدف أمر محزن، إلا أن الخروج بنقطة أفضل بكثير من الخسارة خاصة أمام الهلال. وأشاد ملائكة بلاعبي الفيصلي والمستوى الذي قدّموه أمام الهلال بشكل خاص، وفي الموسم الحالي عموما، مشيرا إلى أن الفريق سيحاول الظهور بمردود أفضل في الفترة المقبلة. وعن سر تألقه أمام الهلال، قال ملائكة إنه يتطلع دائما لتقديم الأفضل من أجل مساعدة فريقه على تحقيق نتائج إيجابية في الموسم الحالي.