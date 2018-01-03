محمد صلاح ينال جائزة الأسد الذهبي

محمد صلاح تألق مع المنتخب المصري وقاده للمونديال للمرة الثانية في تاريخه، وينافس على صدارة الهدافين مع ليفربول بالدوري الإنكليزي.

العرب

أفضل لاعب أفريقي

الرباط - توّج المصري محمد صلاح بجائزة الأسد الذهبي، التي تمنحها سنويا صحيفة المنتخب المغربية لأفضل لاعب أفريقي بمشاركة أكثر من 50 هيئة إخبارية وناقدا رياضيا من مختلف البلدان. وعانق صلاح الجائزة للمرة الأولى في مسيرته والثانية في تاريخ الكرة المصرية، منذ بداية منحها قبل 14 عاما.

وانضم محمد صلاح إلى مواطنه محمد أبو تريكة المتوّج بالجائزة سنة 2008، بعدما تصدّر قائمة الاستفتاء التي انحصرت في 10 لاعبين، بعد حصوله على 297 نقطة، متقدّما على زميله بفريق ليفربول الإنكليزي، السنغالي ساديو ماني، الذي حلّ ثانيا برصيد 134 نقطة، في وقت جاء فيه الغابوني بيير أوباميانغ نجم بوروسيا دورتموند ثالثا.

وتألق محمد صلاح مع المنتخب المصري وقاده للمونديال للمرة الثانية في تاريخه، كما يتوهّج مع ليفربول حاليا بالدوري الإنكليزي وينافس على صدارة الهدافين، بعدما أنهى الموسم الماضي بشكل رائع مع روما في الكالتشيو الإيطالي.

وتوّج محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب عربي لعام 2017. ووفقا للصفحة الرسمية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية بموقع فيسبوك ” تَوّج نحو 100 إعلامي رياضي من مجموع الدول العربية، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب كرة قدم عربي لعام 2017”.

وأضاف البيان “جاء ذلك من خلال الاستفتاء الأضخم الذي دعا إليه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية”.