التعاون يفك الاشتباك بين متعب والبدري

أعلن النادي الأهلي المصري رسميا الثلاثاء، انتقال مهاجمه المخضرم عماد متعب، إلى فريق نادي التعاون السعودي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 400 ألف دولار، وبذلك ينفضّ الاشتباك الدائر بين اللاعب ومدربه حسام البدري، بسبب ملازمة الأول لدكة البدلاء، وأيضا يعتبر الاحتراف طوق النجاة بالنسبة للاعب، الذي يأمل في المشاركة مع منتخب الفراعنة في مونديال روسيا.

العرب

رحيل تحت المجهر

القاهرة - حقق انتقال مهاجم الأهلي المصري عماد متعب (34 عاما) إلى فريق التعاون السعودي رقما قياسيا في تاريخ احتراف اللاعبين المصريين بالخارج، فقد انضم متعب إلى مواطنيه، الحارس الدولي عصام الحضري ولاعب الوسط مصطفي فتحي، في سابقة هي الأولى من نوعها بتواجد ثلاثة لاعبين في فريق واحد سواء عربي أو عالمي.

الصفقة التي أعلن عنها المدير الرياضي لقطاع الكرة بالأهلي عبدالعزيز عبدالشافي، وأدخلت 400 ألف دولار إلى خزينة الأهلي بخلاف ما حصل عليه اللاعب، كان للحارس عصام الحضري دور بارز في إتمامها، وقام الحضري الذي سبق له اللعب مع متعب في صفوف الأهلي، بإقناع زميله بالموافقة على عرض التعاون، كما أقنع إدارة النادي السعودي بزيادة المقابل المادي.

وكتب الحضري على حسابه عبر موقع “تويتر” للتغريدات القصيرة، “إنها خطوة رائعة من إدارة نادي التعاون، التعاقد مع المهاجم العبقري عماد متعب، أحد أبرز الهدافين في تاريخ الكرة المصرية، أهلا بك يا ملك”. فيما قال وكيل اللاعب عماد متعب نادر شوقي لـ”العرب”، إن رغبة متعب في المشاركة بالمباريات هي الدافع وراء رحيله عن النادي الأهلي، لافتا إلى الوعود التي أسداها المدير الفني للفريق حسام البدري، وقال له في أكثر من مناسبة إنه سيمنحه فرصة اللعب لكن ذلك لم يحدث.

حلم المونديال

أضاف شوقي، أن عودة اللاعب محمود عبدالرازق الملقب بـ”شيكابالا” إلى المنتخب، منح متعب الأمل في تحقيق حلم حياته بالمشاركة في مونديال روسيا 2018، وصعد منتخب الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام نحو 28 عاما، ويعتبر متعب واحدا من أبرز المهاجمين في مصر، ويلقبه النقاد “بالقناص” لقدرته على تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص، إضافة إلى أنه مثّل المنقذ لفريق الأهلي ومنتخب مصر في أكثر من مناسبة.

مهاجم الأهلي السابق خالد بيبو، توقع انضمام متعب إلى صفوف منتخب الفراعنة إذا نجح في استعادة مستواه بشكل سريع

وهو ما دفع رئيس اتحاد كرة القدم هاني أبوريدة، إلى أن يعرب في تصريحات سابقة عن أمنيته بانضمام الثنائي عماد متعب وحسام غالي المحترف في صفوف النصر السعودي، إلى صفوف المنتخب في مباريات المونديال، لكن هذا يتوقف على مستوييهما، والأمر برمّته يعود إلى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، وهذا ما عززه مدرب منتخب مصر أسامة نبيه، الذي أشار إلى أن الجهاز الفني فكر في ضم متعب من أجل أن يلعب دور المنقذ.

وأكد خبراء أنه لو نجح متعب في استعادة مستواه المعهود، سيكون إضافة جيدة لمنتخب مصر في مباريات المونديال، ورفضوا فكرة أن تخطي هذا اللاعب لسن الثلاثين يمنعه من التألق، واستشهدوا بأمثلة عديدة منها، اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي في مطلع الموسم الماضي وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، ونجح “إبرا” في التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

وتوقّع مهاجم الأهلي السابق خالد بيبو، انضمام متعب إلى صفوف منتخب الفراعنة إذا نجح في استعادة مستواه بشكل سريع، ولفت لـ”العرب”، إلى أن ذلك سيتحقق بعد انتقاله إلى صفوف التعاون السعودي، ولو شارك اللاعب بصورة أساسية سيكون على رأس قائمة المنتخب في المونديال. وأكد بيبو أن مهاجم في حجم وخبرة عماد متعب لا غنى عنه في أي فريق، ولفت إلى ميزته في قدرته على اتخاذ الأماكن المناسبة داخل منطقة جزاء المنافس، والتي تتيح له الانقضاض على الكرة في ثوان معدودة وتشكيل خطورة على المرمى.

مهاجم جريء

يرى المدير الفني لفريق نادي طلائع الجيش حلمي طولان، أن متعب من نوعية المهاجمين الذين يمتلكون الجرأة، وقال لـ”العرب”، إنه يتعيّن على اللاعب خلال الفترة المقبلة إنقاص وزنه واستعادة لياقته البدنية والذهنية والدخول في حساسية المباريات، لأنه يعتبر من أفضل المهاجمين في مصر، خصوصا وأن المنتخب المصري ينقصه لاعبين في مركز المهاجم الصريح.

ويعاني منتخب الفراعنة من النقص في العناصر الهجومية، ما يضطر الجهاز الفني للدفع باللاعب محمد صلاح للعب في خطة مهاجم في أغلب المباريات، لذلك فمن المتوقع أن تتجه أنظار كوبر إلى البعض من المهاجمين ممن ظهروا بمستوى جيد مع أنديتهم بالدوري المحلي، خصوصا عماد متعب وهو أحد المرشحين بقوة لنيل ثقة كوبر، فضلا عن عودة مهاجم الأهلي مروان محسن و باسم مرسي مهاجم الزمالك.

وتراجع مستوى مهاجم الأهلي كثيرا في ظل إصرار حسام البدري على جلوس متعب على مقاعد البدلاء حتى في أسهل المباريات، ومنذ تولي البدري مسؤولية الإدارة الفنية للفريق في أغسطس 2016 لم يشارك متعب إلا في دقائق معدودة في هذا الموسم الذي قارب نصفه على الانتهاء، وذلك رغم تجديد عقده مع النادي لمدة موسم، ولعب متعب لمدة دقيقتين ضد المصري في مسابقة الدوري، وشارك بديلا أمام فريق بني سويف في مباراة دور الـ32 بكأس مصر.

وتولى البدري تدريب الأهلي ثلاث مرات، أولها في موسم (2009-2010)، ثم رحل وعاد مجددا في موسم (2012-2013)، قبل أن يعود في ولايته الثالثة في 2016 وحتى الآن، وهي المدة التي لم يشارك فيها متعب سوى في 15 مباراة فقط، ما دفع اللاعب إلى التفكير في الرحيل أكثر من مرة، فضلا عن أنه أعلن في تصريحات له غضبه الشديد من الطريقة التي ينتهجها معه البدري، والتي تخلو من تقدير لتاريخ وإنجازات اللاعب سواء مع ناديه الأهلي أو منتخب مصر.