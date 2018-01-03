أبرز تغريدات العرب: هناك أشياء ترفع المرأة أكثر من الكعب العالي!

twieenat @
الجنس البشري يملك سلاحاً فعّالاً وحيداً، ألا وهو الضحك.
hakim1zed@
hakim1zed@
يتكلمون على سبع بقرات وسبع سنابل خضر. يظنون أن السبع سنوات العجاف مرت. وأن يوزرسيف سينقذهم. على أساس أن يوسف الشاهد هو يوزرسيف. #تونس.
jamalon@
jamalon@
القراءة يومياً ولو لعشرين دقيقة تجعل منك شخصاً هادئاً.. لأن مفعولها السحري يعمل على تهدئة الأعصاب.
sawabcenter@
sawabcenter@
مسؤوليتك تجاه الآخرين، وخاصة أولئك الذين هم أقل حظًا منك، ستساهم في تقوية الروابط بين أفراد المجتمع. #قدرة_الإنسانية.
mishkuw@
mishkuw@
أحد أسباب انهيار أخلاق المجتمع، هو النظام التعليمي التعيس، اليابان والصين واوروبا تقدمت عندما اهتمت بتطوير التربية والأخلاق والتعليم لديها.
AlmuhanadSA @
AlmuhanadSA @
هناك أشياء ترفع المرأة أكثر من الكعب العالي!
SahoudF@
SahoudF@
تقديس حروب خاضها مسلمون، ليس تقديسا للإسلام بل هو تقديس لقوة الجماعة.. هذه النوعية تحلم بعودة الخلافة.. لأنها تعاني من مشكلة نفسية في حب الهيمنة وكره الواقع.
khalil_charbel @
khalil_charbel @
#الشهرة مرض، والنتيجة: على #الأخلاق العوض!!
ej2@
ej2@
لستَ مُجبراً أن تُسعدني، ولكن لا تؤذني..
FahadRashedBlog @
FahadRashedBlog @
الخنوع وسيلة لتحقيق الطموح الشخصي، فكم من خطيب ومعلّم و"مثقف" وغيرهم ممن لا يخرجون عن النص طمعا في الصّدارة ونيل التكريم!
hebrew_t @
hebrew_t @
لطالما تشدقّت #إيران وأتباعها بنصرة المظلومين والمستضعفين وإذ بها تُمارس ظلما أبشع على شعبها حتى انفجر.
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