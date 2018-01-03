الاربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10858

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الاربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10858

هاشتاغ اليوم: الدفاع عن ولاية الفقيه في هاشتاغ

مغردون يؤكدون أن إطلاق الهاشتاغ يكشف أن ولاء الكثيرين ليس للوطن بل للفقيه وما هم سوى بيادق لتنفيذ مخططات إيران في المنطقة العربية.

العرب  [نُشر في 2018/01/03، العدد: 10858، ص(19)]

نصر الله يقدم فروض الولاء والطاعة للملالي

بيروت - في وقت يهتف فيه المحتجون الإيرانيون في مظاهراتهم بشعار #الموت_لـحزب_الله، أطلق لبنانيون هاشتاغ #أنا_مع_ولاية_الفقيه، أكدوا فيه ولاءهم لإيران وملاليها ومرشدها الأعلى علي خامنئي وهو ما أثار جدلا على تويتر.

وقال مغردون لقد تأكد أن ولاء الكثيرين ليس للوطن بل للفقيه وما هم سوى بيادق لتنفيذ مخططات إيران في المنطقة العربية.

ونشر مغردون صورا للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وهو منحنٍ أمام علي خامنئي يقبل يده. وتباهى مغرد:

_saraissa_@

السيد حسن نصرالله: يقبل يد القائد على مرأى ومسمع العالم ويقول “عام 2001 أنا جندي قائد الثورة. عام 2018 دائما وأبدا.

واعتبر مغرد آخر:

mahawihby@

أنا_مع_ولاية_الفقيه، المساس بمرجعياتنا خط أحمر اليوم أعلن وأرجو من جميع الشرفاء عامة.. والشيعة خاصة المشاركة. .#أنا_مع_ولاية_الفقيه.

وكتبت صحافية في قناة المنار:

Israa_Alfass@

“أنا أفتخر أن أكون فردا في حزب #ولاية_الفقيه” #أنا_مع_ولاية_الفقيه.

واعتبر آخر:

abokhodorkhalde@

أنا_مع_ولاية_الفقيه، العمامة التي لا تقول “نعم لخامنئي” نسقطها ونحرقها!

بالمقابل سخر مغرد:

LibanSaliba1@

“ما على الإيرانيين المحتاجين والمحتجين على أموال حزب الله التي تأتي من إيران سوى الالتحاق بحزب الله”.

وقال آخر:

no_hizbollah@

كل لبناني أو عربي يقول #أنا_مع_ولاية_الفقيه، فليذهب إلى #إيران.

وذكر إعلامي بعض الأرقام:

sultan_albadi@

حجم الإنفاق الإيراني على الإرهاب كالتالي: تدعم حزب الله سنويا بملياري دولار!

وكان إعلامي قطري غرد:

NasserSalmeen@

أدعو الإخوة الإيرانيين إلى تحكيم العقل والعودة إلى بيوتهم وحمد الله وشكره على النعمة والقوة التي وصلوا إليها بِفَضْل قيادتهم والتي جعلتهم يسيطرون على عدد من الدول العربية واحترام العالم لهم بوجود مفاعل نووي وليس بأغان وقصائد، على الأقل قيادة تخطط وتعمل أفضل من العكس.

وتهكم كاتب سعودي:

Naif_alshaikh@

هل تفتخر بأن إيران تسيطر على دول عربية فعلا، إذا لم تستح فاصنع ما تشاء، وفعلا هم سيطروا على دول مثل #قطر.

وأثارت التغريدتان سجالا واسعا بين مستخدمي تويتر.

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