اختراق حساب المواطن ترند على تويتر

قطر تدين نفسها بعد تراجعها في الاعتراف باختراق حساب برنامج الدعم النقدي للمواطنين مما يثير سخرية المغردين.

العرب

وجع المقاطعة جعل قطر تبحث عن انتصارات وهمية

الرياض – اشتعل الجدل على موقع تويتر في السعودية على خلفية اختراق حساب برنامج الدعم النقدي للمواطنين (حساب المواطن) الموثق الثلاثاء ونشر صورة للمستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني مع تعليق يتوعده.

واحتل هاشتاغ #اختراق_حساب_المواطن، مركزا متقدما ضمن الهاشتاغات الأكثر تداولا عالميا.

و”حساب المواطن” هو برنامج أقرته الحكومة السعودية، يستهدف الفئات متوسطة وقليلة الدخل من المواطنين.

وكان حساب “خدمة العملاء” التابع لحساب المواطن قد تعرّض الأحد كذلك لعملية اختراق، حيث نُشر عبره رد مسيء وصف الحساب بأنه “برنامج أنشئ لإسكات المجتمع السعودي والضحك عليه من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية”.

واعتبر مغردون أن الحساب لم يخترق وأنها “الحقيقة”. وقال معلق ساخرا “إذا كان الحساب فعلا مخترقا فإن جنسية المخترق سعودي ممتعض من الوضع الحاصل”.

ونشرت صحيفة “العرب القطرية” عنوانا على موقعها بالبنط العريض جاء فيه "لأجلك يا تميم المجد فعلوها". وكشفت الصحيفة مسؤولية مجموعة تسمى بـ”صقور قطر” عن الاختراق.

وقالت "لن يكون الوحيد"، معلنة أن هناك حسابات أخرى تم اختراقها والنتائج ستظهر قريبا، مبررة الواقعة غير الأخلاقية بأنها رد على المقاطعة. وهو ما عده مغردون اعترافا واضحا وصريحا بمسؤولية قطر.

لكن سرعان ما تراجعت الصحيفة عن الخبر وأزالته من موقعها الإلكتروني، معلنة تعرضه للقرصنة وهو ما فجر سخرية كبيرة.

واعتبر حساب أخبار السعودية الموثق على تويتر “قطر تُدين نفسها.. وجع المقاطعة جعلها تبحث عن انتصارات وهمية”.

وقال مغرد “تماما مثلما توقعت، إنهم يريدون زرع الفتنة بين الشعب والقيادة.

وعلق المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل على تويتر “عمليات الاختراق تحصل بإشراف من الإخواني محمود صلاح الدسوقي مدير أمن معلومات قطر، والده مصري تم تجنيسه”.

وفسر مختص تقني “لمن يقول كيف يكون الحساب موثقا ومخترقا. وجود العلامة الزرقاء عند أصحاب الحسابات الموثقة فقط لأجل نشر تعليقات رسمية ومعلومات صادقة، وذلك في ظل وجود الكثير من المواقع المُزيفة والأخبار المغلوطة التي يتم نشرها”.

وأكد “الحسابات المربوطة في تطبيقات api يمكن استغلالها والتغريد من خلالها.. الاختراق صحيح. حكومة قطر لديها قاعدة كبيرة من حسابات تويترية تغرد من تطبيقات دينية يستخدمونها لاحقا”.