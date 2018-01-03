رونالدو: عام 2017 كان مذهلا

اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو حصد خمسة ألقاب مع ريال مدريد في 2017، بالإضافة إلى جائزة الكرة الذهبية وجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم.

العرب

مسيرة حافلة

مدريد – ودع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد العام 2017، بعد أن حقق العديد من الإنجازات سواء على المستوى الجماعي أو الفردي.

وأشارت صحف إسبانية إلى أن رونالدو حصد خمسة ألقاب مع ريال مدريد في 2017، بالإضافة إلى جائزة الكرة الذهبية وجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم (مرتين).

وأوضحت صحيفة “أ س” أن رونالدو خلال مسيرته الطويلة فاز بخمس كرات ذهبية وجائزة “الأفضل” في نسختين لحفل جوائز الفيفا وأربعة أحذية ذهبية وثلاث جوائز للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” كأفضل لاعب في أوروبا.

وقال رونالدو في تصريحات صحافية “2017 كان عاما مذهلا على مستويات عديدة، يا له من شعور رائع النظر إلى الماضي ورؤية ما حققته بعد أن بدأت مشواري وأنا أركل الكرة في شوارع ماديرا (مسقط رأسه)”. واعتاد رونالدو على تحطيم الأرقام القياسية بشكل يومي تقريبا، فقد شهد العام 2017 أيضا تحطيمه لعدة أرقام أخرى.

53 هدفا سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجميع البطولات في العام الماضي

وذكرت “أ س” أن رونالدو أصبح في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في 2017 والذي أقيم في كارديف اللاعب الأول في التاريخ الذي يسجل في ثلاثة نهائيات بهذه البطولة، كما أشارت إلى أن نجم ريال مدريد تمكن في نسخة العام الحالي من البطولة الأوروبية من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق بالتسجيل في جميع المباريات الست لدور المجموعات (تسعة أهداف).

ويذكر أن رونالدو أنهى العام الماضي مسجلا 53 هدفا في جميع البطولات. وتابع قائد منتخب البرتغال قائلا “لقد كنت مباركا بامتلاكي الموهبة ولقد عملت بجد كبير من أجل إخراج الأفضل منها، ولكنني لم أكن لأحقق هذا دون معاونة العديد من الأشخاص الذين ساعدوني على المستوى المهني”.

واستطرد رونالدو قائلا “أرغب في أن أهدي هذا الإنجاز لعائلتي، التي كانت حاضرة في اللحظات الطيبة والسيئة، وإلى أصدقائي، دون أن أنسى من آمنوا بي عندما كنت لا أزال طفلا صغيرا، وإلى المدربين الذين عملت معهم، وإلى زملائي سواء في الفرق أو المنتخب البرتغالي”.