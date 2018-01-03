الاربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10858

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الاربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10858

غوارديولا: سيلفا سيعود قريبا

اللاعب دافيد سيلفا سجل خمسة أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة خلال الموسم الحالي.

العرب  [نُشر في 2018/01/03، العدد: 10858، ص(23)]

غياب متكرر

مدريد – أكد الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي، أنه يجهل موعد عودة لاعبه دافيد سيلفا إلى الملاعب وأن قرار الدفع به في المباريات سيتحدد بناء على جاهزيته.

وتقرر بشكل مفاجئ عدم مشاركة اللاعب الإسباني، لظروف خاصة، في مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام في 16 ديسمبر الماضي.

وسافر سيلفا بعد ذلك إلى إسبانيا ولكنه عاد بعد أيام قليلة للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه أمام بورنموث ولعب دقائق المباراة الـ90 كاملة، ولكنه عاد مرة أخرى للغياب عن اللقاءين الأخيرين لمتصدر الدوري الإنكليزي أمام نيوكاسل وكريستال بالاس.

وتحدث غوارديولا عن الغياب المتكرر لسيلفا قائلا “سيعود عندما يكون جاهزا، ولكن الحياة الشخصية دائما هي الأهم من أي شيء آخر، ولذلك فإنه سيعود عندما يكون جاهزا، وهذا ما يتعين علينا فعله”.

وسجل سيلفا هذا الموسم خمسة أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة. ويذكر أنه عاد إلى مدينة مانشستر الإنكليزية قبل يومين.

ومن ناحية ثانية وعد اللاعب البرازيلي لنادي مانشستر سيتي غابريال جيزوس، بالعودة إلى الملاعب “في أسرع وقت ممكن”، مؤكدا أن إصابته في الرباط الجانبي للركبة “ليست سيئة” ولا تتطلب عملية جراحية.

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