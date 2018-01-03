متفرقات السيارات: تدابير السلامة ضرورية في القيادة الشتوية

الخبراء ينصحون عند تحميل الأمتعة على سقف السيارة بمراعاة طريقة التحميل الصحيحة والالتزام بحمولة السقف المسموح بها لكل سيارة.

العرب

تدابير من أجل السلامة والأمان

◄ يرغب الكثيرون في السفر بسياراتهم لقضاء عطلاتهم الشتوية. ولهذا ينبغي اتخاذ بعض التدابير الهامة لتجهيز السيارة للقيادة في ظل الأجواء الشتوية من أجل السلامة والأمان.

ويؤكد الخبراء أن الاستعدادات للقيادة الشتوية تبدأ من الإطارات حيث لا تجوز القيادة على الطرق الجبلية من دون الإطارات الشتوية. وقد تكون هناك حاجة إلى تركيب سلاسل الجليد.

كما ينبغي على قائد السيارة قبل الرحلة إجراء عملية فحص شامل للسيارة، والتحقق من وظائف الكشافات الأمامية ومساحات الزجاج الأمامي، وكذلك التحقق من مستوى سائل التبريد.

◄ ينصح الخبراء عند تحميل الأمتعة على سقف السيارة بمراعاة طريقة التحميل الصحيحة والالتزام بحمولة السقف المسموح بها لكل سيارة.

ويقول نادي السيارات الألماني إنه يجب وضع الأجزاء الثقيلة من الأمتعة على مقربة من مركز الثقل والحرص على تحميل السقف بأقل ارتفاع ممكن، نظرا إلى أن الحمولة المرتفعة تؤدي لزيادة في استهلاك الوقود.

كما يجب أيضا مراعاة تغيير سلوك القيادة بسبب وجود أمتعة ثقيلة على سقف السيارة حيث يقل تسارع السيارة، وخاصة عند مناورات التجاوز على الطرق الصاعدة، فضلا عن زيادة مسافة الكبح، كما تتطلب عمليات الكبح المزيد من الضغط على دواسة المكابح.